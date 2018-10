"Są państwa, które nie wykonały po kilka wyroków TSUE. Polska nie należy do tego grona. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa w UE. Przedwcześnie jest twierdzić, że Polska nie wykona orzeczenia TSUE ws. reformy sądownictwa" - powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas debaty publicznej "Polska w świecie kryzysów" / Tomasz Gzell / PAP

Czaputowicz został spytany podczas debaty "Polska w świecie kryzysów", zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego o to, czy Polska podporządkuje się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie reformy sądownictwa w Polsce, kiedy takie orzeczenie się pojawi.



Zobaczymy (...). Przedwcześnie jest twierdzić albo sugerować, że Polska nie będzie wykonywać orzeczeń - odparł minister. Przypomniał, że Polska jak dotąd wykonała wszystkie wyroki TSUE. Według niego, w UE są też państwa, które nie zastosowały się do "kilku" orzeczeń unijnego trybunału "i nie jest to dla nich problemem".



Co to pokazuje? Pokazuje po pierwsze, że Polska jest liderem w UE, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa - oświadczył.



W ocenie Czaputowicza, spór Polski z UE ws. reformy wymiaru sprawiedliwości jest skomplikowany, jednak - jak dodał - Polska ma w nim swoje racje "co do zasadności i zgodności z prawem tej reformy".



