Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że co roku przybywa osób starszych, które decydują się oddać mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę - donosi "Gazeta Wyborcza". W 2025 roku padł rekord liczby zawarcia umów dożywocia.
- Coraz więcej seniorów decyduje się oddać mieszkanie w zamian za opiekę.
- Skala zjawiska wyraźnie rośnie, w 2025 roku padł rekord.
W 2025 roku umów dożywocia zawarto ponad 19,8 tys. To dwa razy więcej niż przed dekadą. Seniorzy zawierają je z sąsiadką, siostrzenicą lub z funduszem. Gwałtowny wzrost zainteresowania nastąpił po pandemii. Cytowany przez dziennik Andrzej Prajsnar z portalu GetHome.pl wiąże ten trend z demografią oraz pogłębiającymi się problemami z dostępnością opieki.
Z przywołanych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że większość tych transakcji - blisko 17 tys. - dotyczy lokali mieszkalnych i domów. W przypadku nieruchomości rolnych liczba ta nie przekracza 3 tys. i tu nie odnotowano znaczącego wzrostu.
Jak wskazuje rozmówca "GW", adwokat Iwo Klisz, umowa dożywocia to prawnie wiążącą transakcja wymienna. Senior przenosi własność nieruchomości na nabywcę, który w zamian przejmuje twardy obowiązek dożywotniego utrzymania, zapewnienia wyżywienia, ubrań, pomocy w chorobie oraz pokrycia kosztów pogrzebu.
Prawo przewiduje mechanizmy ochronne - w sytuacjach konfliktowych, gdy opiekun staje się agresywny, sąd może zamienić świadczenia na dożywotnią rentę, a w skrajnych przypadkach rażącej krzywdy doprowadzić do rozwiązania umowy i odzyskania nieruchomości przez seniora.
Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM, zwraca uwagę, że 99 proc. tego typu umów jest podpisywanych pomiędzy osobami prywatnymi. Te zawierane z funduszami stanowią zaledwie 1 proc.
Fundusz, w zamian za mieszkanie, wypłaca seniorowi pieniądze na utrzymanie.
Wysokość świadczeń zależy od wieku oraz płci emeryta, a także od wartości posiadanej przez niego nieruchomości. Jednak, jak zaznacza Majkowski, im starszy senior i większa wartość nieruchomości, tym wyższe świadczenia.
Senior ma też prawo do rozwiązania umowy. Wycofanie wiąże się jednak z obowiązkiem zwrotu wypłaconych środków oraz poniesionych kosztów wraz z odsetkami za okres obowiązywania umowy.