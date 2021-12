Pachnąca, rozłożysta, żywa choinka to jedna z najpiękniejszych ozdób, jakie mogą się pojawić w naszym domu w okresie świątecznym. Co zrobić, by mimo upływu czasu wyglądała równie imponująco co w dniu zakupu? Jak wykorzystać drzewko po świętach? Mamy praktyczne porady.

To, ile w naszym domu postoi choinka, w dużej mierze zależy od tego, jak świeże drzewko kupiliśmy. Jak wybrać odpowiednie, opisywaliśmy w naszym artykule.

Istotne jest również to, co robimy z drzewkiem po tym, gdy przywieziemy je do domu. Warto zastanowić się nad:

miejscem przechowywania drzewka,

kupnem stojaka z pojemnikiem na wodę,

odcięciem części czubka choinki.

Gdzie przechowywać choinkę?

Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie wskazuje, że drzewko bożonarodzeniowe nie może stać zbyt blisko grzejnika lub innego źródła ciepła. Zbyt wysoka temperatura może spowodować, że choinka szybko straci igły.

Jeżeli myślimy o przesadzeniu drzewka do swojego ogródka, to najlepszym wyjściem będzie trzymanie go w domu tylko przez kilka dni. Warto przynieść na wigilię, święta i zaraz potem przenieść w chłodniejsze miejsce np. do garażu, do sieni, żeby tam sobie do wiosny doczekała. Jeśli zostawimy ją w domu, to ona poczuje, jakby już była wiosna. Ciepło sprawi, że zacznie rosnąć. Wtedy trzeba będzie czekać długo do momentu aż warunki na zewnątrz będą podobne do tych, które mamy w domu, czyli zrobi się naprawdę ciepło, nie będzie ryzyka przymrozków - zaznacza Pawłowski.

Odpowiednie podlewanie choinki

Drzewko nie pozostanie w dobrej kondycji, jeżeli nie zadbamy o jego nawodnienie. Specjalista zaznacza, że po zakupie choinki powinniśmy wstawić ją w stojak, do którego można nalać wodę. Inna opcja to podstawienie pod stojak pojemnika z wodą.

Niezwykle istotne jest to, żeby drzewko podlewać regularnie i nie przesadzać z ilością wody. To zapewni dłuższą trwałość.

Przycięcie czubka choinki

Przedstawiciel RDPL w Warszawie wskazuje też na zabieg pielęgnacyjny, który pozwoli nam utrzymać drzewko w dobrej kondycji. Chodzi o odcięcie części czubka choinki.

Mowa o pięciu - siedmiu centymetrach. Dzięki temu drzewko może lepiej pobierać wodę - tłumaczy Pawłowski.

Co zrobić z choinką po świętach?

Żywe drzewko daje nie tylko piękny zapach w domu, ale i możliwość wykorzystania choinki po świętach. Pawłowski wskazuje, że bożenarodzeniowe drzewko może zostać spalone i być źródłem ciepła. Kolejny sposób na wykorzystanie choinki to rozdrobnienie gałęzi i przerobienie ich na kompost. Później może on stanowić nawóz.

A potem stanowić nawóz czy w naszym ogródku przydomowym, czy miejskich trawnikach - podkreślił.