Co trzeci Polak (34,6 proc.) nie może sobie pozwolić nawet na tygodniowe wakacje poza domem; w całej UE takich osób jest ponad 28 proc. - wynika z zestawienia Eurostatu. Sytuacja w Polsce poprawiła się jednak znacznie w ostatnich pięciu latach.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Choć dla większości rodzin w UE lato oznacza wyjazdy i wakacje, to nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie aktywności. Z szacunków Europejskiego Biura Statystycznego wynika, że 28,3 proc. osób powyżej 16. roku życia nie mogło wyjechać na tygodniowy urlop w 2018 roku. Sytuacja się jednak poprawia, bo w 2013 roku odsetek takich osób wynosił 39,5 proc.



Spośród 28 krajów członkowskich najwięcej osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd było w Rumunii. W kraju tym odsetek tych, którzy musieli zostać w domu wynosił 58,9 proc. Kolejne miejsca od dołu zestawienia należały do mieszkańców Chorwacji, Grecji i Cypru - w tych krajach odsetek niemogących skorzystać z wyjazdowych wakacji wynosił 51 proc.



Z drugiej strony najniższy odsetek tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na tygodniowe wakacje jest w Szwecji (9,7 proc.), Luksemburgu (10,9 proc.), Danii (12,2 proc.), Austrii (12,4 proc.), a także Finlandii (13,3 proc.), Holandii (14,2 proc.) oraz Niemczech (14,5 proc.).



W ciągu ostatnich pięciu lat najbardziej sytuacja poprawiła się w Bułgarii. Liczba niemogących wyjechać na urlop spadła w tym kraju od 2013 roku o 35,8 punktu procentowego do 30,5 proc. w 2018 roku. Podobnie było w Polsce, gdzie spadek od 2013 do 2018 roku wynosi 26 punktów procentowych.



Grecja była jedynym państwem członkowskim UE, w którym odsetek ten wzrósł w tym samym pięcioletnim okresie, o 2 punkty procentowe do 51 proc. w 2018 roku.



Z opublikowanego w czerwcu badania Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance wynika, że w tym roku na wakacje chce wyjechać 65 proc. Polaków. Ponad połowa Polaków deklaruje, że wakacyjny wyjazd zorganizuje samodzielnie.



W tym roku największą popularnością wśród badanych kierunków zagranicznych cieszą się Chorwacja (16 proc.), Grecja (16 proc.) oraz Hiszpania i należące do niej Wyspy Kanaryjskie (14 proc.). Na czwartym miejscu jest Bułgaria (8 proc.). W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych krajów znalazła się też coraz popularniejsza wśród Polaków Albania (3 proc.) - wskazano w sondażu.