Od soboty będzie obowiązywać zmiana organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w okolicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Komunikacja miejska dojeżdżająca w okolice Cmentarza Centralnego będzie kursowała według specjalnych rozkładów jazdy.

Mieszkańcy miasta odwiedzają i porządkują groby na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Od soboty tramwaj linii nr 10, będzie kursował z częstotliwością co 12 minut w sobotę oraz co 10 minut w niedzielę.

Częstotliwość kursowania zwiększą też autobusy linii 102 oraz 52, a w niedzielę dodatkowo 53 i 97. Kursować będzie też pięć dodatkowych linii autobusowych.

Zmieniona zostanie organizacja ruchu w okolicy Cmentarza Centralnego. Od godz. 6 w sobotę zacznie obowiązywać - do 1 listopada włącznie - ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej. <<< WIĘCEJ NA TEN TEMAT PRZECZYTACIE TUTAJ >>>

/ GRAFIKA: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie /

W pierwszym etapie zamknięty ma zostać przejazd przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu i ul. Karola Miarki.

Na ulicy Mieszka I zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Będzie obowiązywało do 2 listopada, do godz. 22.

Kolejne etapy zmian w organizacji ruchu zostaną wprowadzone 30 października. Obejmą one również okolice innych nekropolii na terenie Szczecina.

W czasie Wszystkich Świętych komunikacja miejska, jak co roku, będzie wyjeżdżać częściej - tramwaje i autobusy w okolicy cmentarza będą co 3 minuty, w kulminacyjnym momencie będzie prawie 100 pojazdów na trasach - przekazała rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

We Wszystkich Świętych pracować będzie blisko 300 kierowców, 180 motorniczych i ponad 100 osób zaplecza technicznego Tramwajów Szczecińskich.