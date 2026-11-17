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O śmierci Tadeusza Różyckiego poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. 95-latek odszedł 15 listopada.

Tadeusz Różycki urodził się 10 marca 1931 r. w Warszawie. Przed wojną był uczniem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 171 przy ul. Hożej 13. W czasie okupacji służył w Szarych Szeregach.

W Powstaniu Warszawskim Różycki pełnił funkcję łącznika – listonosza w oddziale Harcerskiej Poczty Polowej w Śródmieściu. Po wojnie pracował w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Narodowej jako muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent i wieloletni prowadzący zespołu Grająca Tabakierka.

Tadeusza Różyckiego pożegnał też prezydent Warszawy.

W trakcie okupacji i Powstania był członkiem legendarnych Szarych Szeregów. Urodził się w Warszawie, w Powstaniu służył w Śródmieściu, po wojnie oddał się muzyce, będąc przez lata związany między innymi z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej. W wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę. Żegnaj, Bohaterze. Warszawa zawsze będzie pamiętać – napisał na portalu X Rafał Trzaskowski.



Od pierwszych dni Powstania zajmowałem się wszelkiego rodzaju pracami pomocniczymi, np. przy budowaniu barykady na ulicy. Na parterze sklepik miał pan Czesław Ołdakowski, był to człowiek związany z konspiracją i od razu po wybuchu Powstania założył opaskę AK. On dyrygował wieloma sprawami i między innymi mną też dyrygował, bo najpierw to była pomoc, a gdy ujawniłem, że jestem w Szarych Szeregach, powiedział: „Poczekaj, nie spiesz się, bo jeszcze pójdziesz tu i tu”. I pierwsze usługi to jemu niejako świadczyłem. Po kilku dniach zgłosiłem się na ul. Wilczą, do punktu Harcerskiej Poczty Polowej. Tam należałem do 4. drużyny - mówił Tadeusz Różycki w 2013 r., w wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.