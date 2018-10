Od wczoraj na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy sygnały o problemach z dopisywaniem do rejestru wyborców przez system ePUAP. Wiele osób choć dopisało się do listy przez system elektroniczny, to gdy przyszli do lokalu wyborczego odmówiono im prawa do głosowania. Usłyszeli, że nie figurują na liście. Miałeś podobny problem? Opisz go w komentarzu lub wyślij na adres redakcji fakty@rmf.fm. Dziś będziemy się zajmować tym tematem.

Cytat System epuap to jakaś pomyłka. Złożyłem wniosek o opisanie do rejestru w Krakowie gdzie mieszkam od 6 lat, tydzień przed wyborami i co? Nic. Żadnej odpowiedzi. 3 dni na decyzję? Śmiech na sali. Sprawdzałem skrzynkę codziennie nawet info że przyjęli wniosek czy ze czegoś brakuje. Ludzie nie mogą głosować A ministerstwie jest "PRZYKRO". Dramat. Zbulwersowany prawie wyborca z Krakowa Marcin

Nasi słuchacze zwrócili uwagę, że nikt nie poinformował ich, że do wniosku muszą dołączyć jeszcze dokument potwierdzający, że w danym mieście rzeczywiście mieszkają.

Cytat Czuję się jak człowiek drugiej kategorii. Na listę wyborców wpisałam się przez ePUAP. Wymagali profilu zaufanego i skan dowodu osobistego. Dostałam potwierdzenie, że zostałam na listę wpisana. Tymczasem na liście wyborców nie było mnie, gdyż potrzebny był jeszcze dokument potwierdzający ,że pod tym adresem mieszkam. To po co dostałam informację, że na liście jestem? Złamanie ciszy wyborczej gigantyczne kary. Pozbawienie prawa wyborczego? Jola

Efekt jest taki, że bardzo dużo osób złożyło wniosek, ale nie dołączyło np. umowy najmu mieszkania, umowy o pracę czy PIT-a, bo rządowa strona tego nie wymagała. Nie dostali także informacji z gmin albo nie sprawdzili swoich skrzynek w systemie ePUAP. W rezultacie mimo złożenia wniosku o dopisanie do rejestru, wyborcy w lokalu nie figurowali w spisach i nie otrzymali kart do głosowania. Wiele osób nie mogło zagłosować, choć wniosek o dopisanie do listy wyborców w miejscu zamieszkania składali wcześniej niż trzy dni robocze przed głosowaniem.





Cytat Witam. Problem z dopisaniem się do listy wyborców polegał na tym, że po wypełnieniu wniosku elektronicznego i przyjęciu go przez urząd i tak później trzeba było stawić się w urzędzie celem pokazania ,doniesienia oświadczenia od właściciela mieszkania, że się tu mieszka. Na stronie i we wniosku nigdzie o tym nie było mowy. Ja miałem szczęście, ponieważ pani z urzędu do mnie zadzwoniła w tej sprawie by uzupełnić dokumenty. Ja także bylem w przekonaniu, że mam wszystko z głowy on-line. To nie wina terminów złożenia a programu do wypełniania wniosku. Michał

Cytat Złożyłem wniosek o dopisanie do listy wyborców poprzez ePUAP 4.10 i do dnia dzisiejszego pomimo kilku telefonów i wiadomości wysłanych do administratora ePUAP nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, poza informacją, że administrator przyjął zgłoszenie problemu. 12.10 zebrałem wszystkie niezbędne dokumenty w formie papierowej i udałem się do UM aby załatwić sprawę metodą klasyczną. Twierdzenie, że to wina obywateli jest nieprawdziwe ten system po prostu nie działa. Szymon

Wskazywano też, że część osób nie otrzymało decyzji czy ich wniosek został przyjęty.





Cytat Witam, złożyłam wniosek o popisanie się do listy wyborców 16 października 2018 roku., tj. w terminie, nie otrzymałam decyzji. Oczywiście podczas składania wniosku dołączyłam tylko kserokopię dowodu, bo nie było możliwości dołączenia innych dokumentów - w moim przypadku umowa najmu. Pomimo nie otrzymania decyzji udałam się do lokalu wyborczego i dostałam dopisana do listy odręcznie. Głosowałam. Przy dopisywaniu do listy nie przeprowadzono żadnej weryfikacji. Emila

Cytat Ja również miałam problem z oddaniem głosu, tzn. nie zostałam dopisana do list wyborczych w okręgu, w którym aktualnie mieszkam. Wniosek składałam 15.10 do Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola. Sam system moim zdaniem również nie funkcjonował poprawnie, należało załączyć skan dowodu os., jednakże w momencie dodawania załącznika zawieszał się on i w ostateczności sam wniosek złożyłam bez wymaganego załącznika. Do tej pory nie dostałam żadnej decyzji (negatywnej czy pozytywnej). Z-ca przewodniczącego komisji wyborczej, w której chciałam oddać głos (obwód 262) poinformowałam mnie, że bardzo dużo osób tego zdania zgłaszało jej ten problem. Niestety moim zdaniem system oraz sama weryfikacja nie miała mieć prawa powodzenie, 3 dni robocze to mało czasu na sprawdzenie wnioskodawcy, jednakże z drugiej strony po co podawać taki termin skoro nie da się tego zrealizować?

"Choroba polska"

Państwowa Komisja Wyborcza podczas porannej konferencji prasowej odniosła się do problemów osób, które dopisały się do listy wyborców przez ePUAP, ale nie mogły głosować w lokalach wyborczych.

W tej chwili ta kompetencja leży jedynie w gestii organów gminy. To są jedyne organy do podejmowania takiej decyzji(...). Informacje, jakie do nas napływają, to są informacje od wyborców, głównie z Warszawy. Są też pojedyncze informacje z terenu Polski, ale gros informacji jest z Warszawy. Jaka jest skala w kraju, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To urząd musi zweryfikować decyzję czy wydał decyzję, czy wyborcy zostali nie dopisani w spisie. My nie mamy takich informacji - stwierdziła Magdalena Pietrzak z Krajowego Biura Wyborczego.

Akcja była informacyjna. Mówiliśmy, kiedy się zgłaszać, żeby na ostatnią chwilę nie odkładać. Chorobą polską jest to, że wszystko robi się na ostatnią chwilę - stwierdził Kozielewicz i dodał: Nie jest winą organów wyborczych ani samorządowych, że polski wyborca robi wszystko na ostatnią chwilę. Polska to i tak jest eldorado dla wyborców na tle Europy. Organy publiczne robią bardzo dużo dla wyborców. U nas z urzędu wyborców wpisuje się do rejestrów w miejscu ich zameldowania. Nie w całej Europie tak się dzieje - stwierdził.

Rząd stworzył iluzję systemu

Rząd stworzył iluzję systemu, który umożliwia dopisanie się do rejestru wyborców, a nie stworzył do tego odpowiednich warunków w samym systemie i prowadził politykę informacyjną, która mogła wprowadzać w błąd - napisano na oficjalnym profilu Miasta Stołecznego Warszawy na Facebooku.







