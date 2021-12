"Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Krajową zapobiegli uprowadzeniu mężczyzny dla okupu. Przyszła ofiara była obserwowana, przygotowywano już akcesoria, które miały być użyte do popełnienia przestępstwa" - mówi rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

CBŚP zatrzymało w sumie pięć osób / cbsp.policja.pl/ /

Według informacji służb śledczy ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca województwa podkarpackiego. "Cel tego przestępstwa miał być jeden - zdobyć okup" - tłumaczyła podinspektor Iwona Jurkiewicz.



"Aby go osiągnąć na terenie Podkarpacia obserwowano miejsce zamieszkania potencjalnego pokrzywdzonego. Z zebranego materiału wynikało, że do planowanego przestępstwa zamierzano wykorzystać posiadaną już broń palną i elementy umundurowania policyjnego" - przekazała policjantka.



W akcji wzięli udział policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. "Na terenie województwa lubelskiego w ręce policjantów wpadł Tadeusz S. W trakcie przeszukania samochodu, którym się poruszał funkcjonariusze zabezpieczyli koszulkę z napisem Policja. Kolejne działania przeprowadzono w woj. mazowieckim i lubelskim, gdzie zatrzymano czworo podejrzanych" - podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz.



Zatrzymani to czterej mężczyźni i kobieta. Zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. "W prokuraturze usłyszeli zarzuty kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

W sprawie próby uprowadzenia funkcjonariusze zatrzymali pięć osób CBŚP /



"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec czterech podejrzanych mężczyzn Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował, na wniosek prokuratora, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec podejrzanej kobiety prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym" - podała PK.



Według ustaleń grupa przestępcza działała co najmniej od lipca 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego, mazowieckiego i lubelskiego, a kierował nią 27-letni mieszkaniec województwa lubelskiego Daniel P. Z kolei zatrzymany Tadeusz S., był poszukiwany do odbycia kary w innej sprawie.



"Podczas przeprowadzonych (...) przeszukań ujawniono i zabezpieczono m.in. rewolwer Smith & Wesson z 5 sztukami amunicji w magazynku, 70 sztuk amunicji, 9 tysięcy złotych, notatniki, telefony komórkowe oraz karty SIM" - dodała PK.