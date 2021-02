W Lubaniu na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali mężczyznę, który chciał zapłacić za zakupy banknotem 500 zł, wycofanym z obiegu 25 lat temu. Mężczyzna był poszukiwany w sprawie kradzieży z włamaniem. Usłyszał zarzuty i może spędzić nawet 10 lat w więzieniu.

Młodszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała, że policjanci z Lubania zostali wezwani do jednego ze sklepów na terenie miasta. Pracownik ochrony poinformowała funkcjonariuszy o swoich podejrzeniach w stosunku do jednego z klientów.

Ekspedientka twierdziła, że banknot, którym mężczyzna chciał zapłacić za towar, jest fałszywy. Jej uwagę przykuł fakt, iż pochodził on z 1982 roku, a został wycofany z obiegu w roku 1996. Dlatego odmówiła mężczyźnie sprzedaży towaru i powiadomiła ochronę i funkcjonariuszy - powiedziała policjantka.



Policjanci w trakcie sprawdzenia danych osobowych 23-latka ustalili, że jest on poszukiwany w związku z podejrzeniem o dokonanie usiłowania kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w Lubaniu.



23-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzuty. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - powiedziała policjantka.