Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w lipcu, 44 proc. głosujących poparłoby PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem, 21 proc. oddałoby głos na PO, a 6 proc. na PSL. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Kukiz'15, Wiosna Biedronia i Nowoczesna - wynika z sondażu CBOS.

Sejm / Pegaz / Alamy Stock Photo /

Według sondażu frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu wyniosłaby 73 proc. - o 4 pkt proc. mniej niż w sondażu z ubiegłego miesiąca. 10 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.) nie wie, czy wzięłoby udział w wyborach, gdyby odbyły się już teraz. 17 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.) z góry odrzuciło możliwość udziału w głosowaniu.

W porównaniu z wynikami z czerwca, poparcie dla PiS nie zmieniło się. O 1 pkt proc. mniej ankietowanych niż przed miesiącem zadeklarowało chęć głosowania na PO. PSL zanotował wzrost poparcia o 3 pkt proc. CBOS zaznaczył, że to najlepszy wynik ludowców od stycznia.



W lipcu istotny statystycznie okazał się wzrost poparcia dla PSL, pozostałe zmiany w notowaniach poszczególnych ugrupowań politycznych okazały się nieistotne - ocenił CBOS.



Poza progiem wyborczym znalazłyby się: Kukiz'15 z 4 proc. poparcia (bez zmian), Wiosna (spadek o 3 pkt proc.), KORWiN - 3 proc. (bez zmian); SLD - 3 proc. (plus 1 pkt proc.). Po 1 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na Nowoczesną (bez zmian), Ruch Narodowy (bez zmian) i Partię Razem (plus 1 pkt. proc.).



Tak samo jak w czerwcu 11 proc. osób zapowiadających swój pewny udział w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbywały się już teraz, nie wie, na którą partię oddałaby swój głos.

CBOS podkreśla, że PiS wraz z koalicjantami utrzymuje w lipcu wysoką przewagę nad pozostałymi konkurentami, a gdyby partie opozycyjne startowały w tych wyborach samodzielnie, do parlamentu mieliby szanse wejść tylko posłowie PO i PSL.



Gdyby te partie startowały w koalicji zbliżonej kształtem do byłej Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni), ich łączny wynik wyniósłby 31 proc. Gdyby koalicję poszerzono o Wiosnę, suma ich głosów wyniosłaby 35 procent - wyliczyła sondażownia.



CBOS przeprowadził sondaż w dniach 4-11 lipca 2019 r. na liczącej 1120 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych.