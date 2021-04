Józef Pinior – były senator i opozycjonista z czasów PRL-u skazany za korupcję – nie trafi na razie do więzienia. Jak poinformowało biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Sad Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście wstrzymał wykonanie kary pozbawienia wolności dla Józefa Piniora do czasu rozpatrzeni wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Jako pierwszy informację o tym podał portal TVN24.pl.

Józef Pinior / Maciej Kulczyński /PAP

REKLAMA