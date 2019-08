Policjanci z Ząbkowic Śląskich apelują do kierowców o rozwagę na drodze. Jak niebezpieczne może być omijanie innego pojazdu przekonali się kierowcy w Bardzie. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów ciężarowych, co spowodowało zablokowanie drogi na kilka godzin.

