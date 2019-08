Nie tylko Kuchcińscy latali rządowymi samolotami. Na pokład marszałek Sejmu zabierał także podkarpackich polityków PiS i ich rodziny. Dotarliśmy także do najnowszych ustaleń w sprawie poniedziałkowej akcji antyterrorystów w Krakowie – jeden z gangów czekał na swoich rywali z siekierami i wyrzutniami gazu. Są też wyniki zwłok Bjorga Lambrechta. Belgijski kolarz zmarł na trasie wypadku Tour de Pologne. Takie były najważniejsze informacje środy. Zebraliśmy je specjalnie dla Was.

Posłowie PiS i ich rodziny latali z Markiem Kuchcińskim. Znamy nazwiska

Nie tylko podkarpackich polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także ich rodziny, zabierał marszałek Sejmu Marek Kuchciński na pokłady rządowych samolotów lecących na Podkarpacie. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się nieoficjalnie, jakie nazwiska widnieją na listach pasażerów tych lotów.

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że w jednej z podróży marszałkowi Sejmu towarzyszyli poseł Stanisław Piotrowicz i jego żona, w innej - Zdzisław Krasnodębski i kobieta o tym samym nazwisku. Do odrzutowca Marek Kuchciński zabierał również np. posła Bogdana Rzońcę czy marszałka Podkarpacia Władysława Ortyla.

Z ustaleń Krzysztofa Zasady wynika również, że opublikowany przez kancelarię Sejmu wykaz lotów marszałka jest niekompletny.

Piotrowicz: W wyjątkowej sytuacji marszałek Kuchciński żadnemu obywatelowi nie odmówiłby lotu

"Tego dnia Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie opuściła moja żona. Otrzymała po wyjściu ze szpitala kilkaset ampułek leku, który trzeba przechowywać w stanie zamrożonym - i zrodził się problem, jak dotrzeć z tymi ampułkami jak najszybciej do domu. (...) Dowiedziałem się, że pan marszałek będzie leciał do Rzeszowa i skorzystałem z tej sposobności" - tak poseł PiS Stanisław Piotrowicz wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, w jakich okolicznościach leciał z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim rządowym samolotem z Warszawy do Rzeszowa.

Na uwagę Krzysztofa Zasady, że przeciętny obywatel nie miałby takiej możliwości, Piotrowicz odparł: "Jestem przekonany, że gdyby zwrócili się z takim wyjątkowym problemem do pana marszałka, nie odmówiłby".

Z siekierami i wyrzutniami gazu czekali na inny gang. Przed M1 miało dojść do regularnej bitwy

Czekali na inną grupę przestępczą - powiązaną prawdopodobnie ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców, byli uzbrojeni w pistolety, siekiery, maczety i ręczne wyrzutnie gazu łzawiącego. Mowa o 26 mężczyznach zatrzymanych w wyniku poniedziałkowej akcji antyterrorystów na parkingu przed centrum handlowym M1 w Krakowie. Wszyscy usłyszeli już zarzuty.

Służby podkreślają, że udało się zapobiec regularnej bitwie pomiędzy rywalizującymi ze sobą grupami przestępczymi.

Jest wykaz lotów o statusie HEAD z udziałem marszałka Senatu

Zgodnie z zapowiedziami na stronach internetowych Senatu opublikowano wykaz lotów o statusie HEAD z udziałem marszałka tej izby Stanisława Karczewskiego od 1 stycznia 2018 roku. Dane dot. wcześniejszych lat obecnej kadencji mają być opublikowane w czwartek.

KE wszczęła postępowanie. Chodzi o plany przejęcia Lotosu przez Orlen

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich.

Proces ws. zabójstwa Pawła Adamowicza. Ochroniarz przyznał się do winy

Pierwszy proces związany ze styczniowym morderstwem Pawła Adamowicza ruszył dzisiaj przed Sądem w Gdańsku. Na ławie oskarżonych zasiadł Dariusz S. - jeden z pracowników ochrony, a zarazem dyrektor do spraw bezpieczeństwa w agencji, która zabezpieczała gdański finał WOŚP. Jak donosi nasz reporter, oskarżony przyznał się do zarzutów. Dariusz S. wyjaśniał, że spanikował, leczy się psychiatrycznie i ma kłopoty z koncentracją.



Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i sąd odczytał jego wcześniejsze zeznania, złożone jeszcze w prokuraturze.



Wyniki sekcji zwłok Bjorga Lambrechta

Są wyniki sekcji zwłok Bjorga Lambrechta - belgijskiego kolarza, który w poniedziałek miał wypadek na trasie Tour de Pologne. Jak ustalili biegli, 22-letni mężczyzna zmarł z powodu poważnych urazów wewnętrznych.

Szturm na rezydencję byłego prezydenta Kirgistanu. Doszło do strzelaniny

Szturm na siedzibę byłego prezydenta Kirgistanu Ałmazbeka Atambajewa. Przed rezydencją Atambajewa doszło do strzelaniny. Polityk nie chciał stawić się na przesłuchaniu ws. niesłusznie zwolnionego z więzienia gangstera.

Żołnierze kirgiskich sił specjalnych przeprowadzili szturm na rezydencję byłego prezydenta we wsi Koy-Tash w Kirgistanie. W tym czasie Atambajew był na dziedzińcu.

Przed domem zgromadziło się wielu zwolenników byłego prezydenta. Służby specjalne zaczęły strzelać gumowymi kulami i rzuciły kilka granatów ogłuszających. Sojusznicy Atambajewa próbowali także wznieść barykady na drogach, by umożliwić siłom bezpieczeństwa dotarcie do polityka.