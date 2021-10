Zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim usłyszał mężczyzna, który brał udział w brutalnym pobiciu kierowcy poznańskiego autobusu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do brutalnego pobicia kierowcy poznańskiego autobusu doszło w środę. Dwaj pijani i agresywni mężczyźni wdali się w awanturę z pasażerami miejskiego autobusu, a następnie dotkliwie pobili kierowcę.

Mężczyzna został dzisiaj przesłuchany, usłyszał zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim, czyli w odniesieniu do pobicia to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 lat, natomiast wyrok może być jeszcze wyższy ze względu na to, że czyn miał charakter chuligański - powiedziała mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji.



Dodała, że mężczyzna został aresztowany na trzy miesiace.



Mróz zaznaczyła, że nadal prowadzone są intensywne czynności w celu zatrzymania drugiego ze sprawców pobicia.