Dzień przez Wigilią Robert B. ugodził brata nożem. Pokrzywdzony mężczyzna zmarł w szpitalu na sutek krwotoku wewnętrznego. Prokuratura w Gnieźnie przedstawiła sprawcy zarzut zabójstwa; grozi mu nawet dożywocie.

Jak poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa, do rodzinnej tragedii doszło 23 grudnia.



W toku postępowania prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie ustalili, że 23 grudnia 2018 roku 45-letni mieszkaniec tego miasta został ugodzony nożem w udo i stracił z tego powodu znaczną ilość krwi. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie 24 grudnia 2018 roku zmarł na skutek krwotoku wewnętrznego - poinformowała PK.



Sprawcą tego czynu okazał się 47-letni brat ofiary Robert B. Mężczyzna został zatrzymany; przedstawiono mu zarzut zabójstwa brata Tomasza B.



Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do ugodzenia nożem brata jednakże zaprzeczył, by jego zamiarem było pozbawienie go życia - podkreśliła PK.



Prokurator z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a także grożącą podejrzanemu wysoką karę, skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentacje prokuratora i zastosował wobec podejrzanego areszt na 3 miesiące.



Za zabójstwo podejrzanemu grozi dożywocie.

