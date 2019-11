Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie mieszkańca powiatu wielickiego w Małopolsce. Mężczyzna był bity, raniony nożem, przypalany papierosami.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Do porwania młodego mężczyzny doszło we wrześniu w powiecie wielickim. Napastnicy siłą wepchnęli go do bagażnika samochodu, a następnie wywieźli do lasu.

Tam porwany został przywiązany do drzewa. Porywacze żądając pieniędzy bili i kopali go po całym ciele, zadawali rany nożem, przypalali papierosem i grozili śmiercią. Następnie przewieźli mężczyznę do jego domu, aby przyniosła im pieniądze. Porwany wykorzystał to i ukrył się przed napastnikami. Ci po jakimś czasie odjechali.



W trakcie odchodzenia policjanci z Wieliczki wytypowali i zatrzymali sprawców uprowadzenia - mieszkańców powiatu wielickiego. 23- i 32-latek byli już notowani przez policję. W trakcie przeszukania ich mieszkań funkcjonariusze odzyskali telefon skradziony porwanemu.



Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 12 lat więzienia.