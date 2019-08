Do końca dnia będzie wszczęte śledztwo w związku z wczorajszą tragedią w Tatrach, gdzie w wyniku burzy 4 osoby zginęły, a poszkodowanych zostało niemal 160. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Krzysztof Zasada policjanci i prokuratorzy już przystąpili do działań. Naczelnik TOPR Jan Krzysztof mówił, że na pół godziny przed tragicznym wydarzeniem na Giewoncie, w Tatrach już były słyszalne grzmoty. Mimo to turyści cały czas wchodzili na szczyt. Po uderzeniu w krzyż zaczęła się paniczna ucieczka w dół.

REKLAMA