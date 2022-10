Będzie protest policyjnych związkowców. Taką decyzję - jak dowiedział się reporter RMF FM - podjął zarząd NSZZ Policjantów po popołudniowym posiedzeniu.

Szczegóły akcji mają być znane dopiero we wtorek. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, ustalić ma je powołany komitet protestacyjny.

Dziś związkowcy rozmawiali z wiceszefem MSWiA na temat podwyżki zarobków. Jednak spotkanie nie przyniosło przełomu.

Jak informował dziennikarz RMF FM, spotkanie zakończył się bez nowej propozycji, a z obietnicą lobbowania w rządzie za postulatami mundurowych. Wąsik obiecał, że będzie przekonywał ministra Mariusza Kamińskiego i rząd do dwóch rozwiązań.

Po pierwsze, by dodatek służbowy, doliczany po jednym procencie za rok po 15. roku służby, wliczał się do emerytury.

Po drugie, by podnieść z 1 do 6 procent kwoty bazowej tak zwany dodatek terenowy i przyznawać go bezwarunkowo za skierowanie do akcji.

Jak informowaliśmy, policjanci domagają się przede wszystkim podniesienia waloryzacji uposażeń do poziomu 20 procent. Rząd proponuje niespełna 8 procent.