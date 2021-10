Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, by ten doprowadził do uchylenia rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec września NIK przedstawiła miażdżące wyniki kontroli dotyczącej tego Funduszu, który jest w dyspozycji resortu sprawiedliwości.

