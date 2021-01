​Siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec będzie bez ogrzewania do wtorku rano. W wyniku awarii sieci ciepłowniczej nastąpiła tam przerwa w dostawach ciepła.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Po południu w poniedziałek w rejonie ul. Solec doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Do wtorku rano pięć budynków przy ul. Solec i po jednym budynku przy ul. Tamka oraz Kruczkowskiego będzie bez dostaw ciepła. Spółka Veolia Energia informuje, że przywrócenie dostaw ciepła planowane jest we wtorek około godz. 8.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka przekazała PAP, że jest to awaria, która ma trwać mniej niż 24 godziny. Dlatego też miasto na razie nie będzie podejmować działań, jak przypadku większej i trwającej dłużej awarii sieci ciepłowniczej na Pradze-Północ podczas ostatniego weekendu. Wtedy stołeczna straż miejska rozwoziła mieszkańcom budynków dotkniętych awarią m.in. elektryczne piecyki zapewnione przez miasto.

Gałecka zastrzegła przy tym, że jeśli czas trwania awarii na Solcu wyniesie jednak ponad 24 godziny, to miasta będzie podejmować stosowne działania.

Rzeczniczka przypomniała jednocześnie, że cały czas też można dzwonić pod numer 915 115, jeśli ktoś potrzebuje pomocy. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest cały czas w gotowości - podkreśliła.

Sytuacja jest na bieżąco aktualizowana pod adresem: https://energiadlawarszawy.pl/strefa-klienta/dla-odbiorcy/przerwy-w-dostawie-energii/ .

W piątek po uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Awarie te udało już się naprawić.