Poważna awaria energetyczna w kopalni Mysłowice-Wesoła. W zakładzie całkowicie wstrzymane jest wydobycie węgla, bo nie ma zasilania. Informację w tej sprawie dostaliśmy od słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

(zdjęcie ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

To awaria w rozdzielni prądu kopalni Mysłowice-Wesoła. Doszło do niej wczoraj wieczorem. W kopalni od tego czasu próbują usunąć uszkodzenie. Ale jest ono na tyle poważne, że - jak powiedział nam Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy ta kopalna - trzeba było całkowicie wstrzymać wydobycie węgla. To nie zdarza się często.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, pod ziemią nikt nie utknął. I co ważne, ze względów bezpieczeństwa dzięki awaryjnemu zasilaniu pod ziemią pracują też systemy wentylacyjne.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.