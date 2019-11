Atak nożownik w Miastku na Pomorzu. 19-latek poważnie zranił nożem innego mężczyznę. Teraz trzeźwieje w areszcie - odpowie za usiłowanie zabójstwa.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, na głównej ulicy Miastka. Między 19-latkiem, a mijanym na chodniku 38-latkiem doszło do sprzeczki, potem do bójki, w czasie której nastolatek sięgnął po nóż i zadał nim kilka ciosów w klatkę piersiową i szyję.

Poszkodowany trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Napastnik szybko został zatrzymany. Miał około promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jutro 19-latek zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Za usiłowanie morderstwa może mu grozić nawet dożywocie.