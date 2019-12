"Platformie potrzebna jest nowa energia. Musimy być każdego dnia na ulicach, wśród ludzi. (…) Platforma musi być ponownie partią tętniącą życiem (…) musi być jak bardzo dobry, zgrany zespół sportowy, w którym każdy ma określoną rolę i pracę do wykonania" - tak Bartosz Arłukowicz odpowiada na łamach "Rzeczpospolitej" na pytanie o to, dlaczego zdecydował się wystartować w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. O dotychczasowym przewodniczącym Grzegorzu Schetynie mówi, że "wykonał bardzo dużo ciężkiej pracy i trzeba to docenić", ale uważa, że nadszedł "moment, w którym zmiany są niezbędne, abyśmy na nowo zaczęli wygrywać wybory".

