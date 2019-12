"Ostatnie wypowiedzi Prezydenta Putina mają charakter agresji politycznej wobec Państwa Polskiego i są kolejną zapowiedzią działań zmierzających do zniszczenia obecnego ładu politycznego w Europie, a szczególnie sojuszu polsko-amerykańskiego oraz porozumienia Europy Środkowej - Trójmorza" - pisze poseł PiS Antoni Macierewicz w oświadczeniu, wydanym w reakcji na ostatnie głośne wypowiedzi Władimira Putina. Rosyjski prezydent oskarżył Polskę o współpracę z niemieckimi nazistami, popieranie antysemickiej polityki Adolfa Hitlera i współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. W oświadczeniu Macierewicz pisze również o Donaldzie Tusku prowadzącym "do dziś tajne rozmowy z Putinem" i odwołuje się do katastrofy smoleńskiej.

REKLAMA