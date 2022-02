Podczas prac ziemnych na centralnym placu dawnej Białej Krakowskiej, obecnie wschodniej części Bielska-Białej, odkryto pozostałości dawnych obiektów miejskich. Jednym z nich może być podmurówka najstarszego, XVIII-wiecznego ratusza - podał bielski magistrat.

Prace na placu Wojska Polskiego / PAP/ Łukasz Gągulski / PAP

Obiekt ten powstał ok. 1750 r. Była to pierwsza siedziba władz Białej, która w 1723 r. uzyskała prawa miejskie. Według przekazów historycznych w rejonie znaleziska znajdowały się ratusz, waga miejska i karczma.

Co udało się wykopać i oznaczyć, dowiemy się wkrótce, gdy wypowiedzą się archeolodzy prowadzący nadzór nad modernizacją pl. Wojska Polskiego - poinformował Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu miejskiego w Bielsku-Białej.



Prace przy przebudowie placu ruszyły jesienią. Wcześniej znajdowały się tam parkingi. Nowa aranżacja przestrzeni ma nawiązywać do historycznego charakteru tej części miasta, zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w miejskich wydarzeniach. Na placu pojawią się ogródki gastronomiczne, trakt spacerowy, ławeczki, fontanna oraz dwa rzędy drzew i zieleń wkomponowana w elementy małej architektury.

Plac Wojska Polskiego w nowej odsłonie ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Najstarsze kamienice wokół niego pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. drugi ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.