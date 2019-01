Pilnego spotkania w szerokim gronie na temat polityki energetycznej i przyszłości węgla w Polsce domaga się od rządu przewodniczący górniczej "Solidarności". Bogusław Hutek zaproponował zorganizowanie – jak to określił – kwadratowego stołu – w tej sprawie.

W rozmowach miałby wziąć udział m.in., minister energii , ministrowie odpowiedzialni za programy Czyste Powietrze i Energia Plus oraz przedstawiciele ministerstwa finansów. Związkowcy są zaniepokojeni m.in. rosnącym importem węgla. W 2018 roku w Polsce spadło wydobycie, a import w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o ponad 6 mln ton.

Jest to porażające. Import wywala nam z rynku nasze ekogroszki itd. Rosjanie przywożą węgiel sortowany, który jest dużo tańszy od naszego węgla - mówi Bogusław Hutek, szef górniczej "Solidarności".

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski tłumaczy, że potrzebna jest nowa kopalnia. Musimy zdecydowanie podjąć decyzję o budowie kopalni - chyba, że nie będziemy chcieli tego robić, to wtedy pozostajemy na tych wielkościach, które w 2018 roku wydobyliśmy - podkreśla. Według niego spotkanie, które proponują związkowcy, to dobry pomysł. Może do niego dojść w marcu.