Abp Tadeusz Wojda, dotychczasowy arcybiskup białostocki, został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gdańskim – poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski i nuncjatura apostolska w Polsce.

Abp Tadeusz Wojda / Artur Reszko / PAP

Archidiecezja gdańska nie miała metropolity od 13 sierpnia minionego roku, gdy papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Sławoja Leszka Głódzia. Duchowny skończył 75 lat, osiągając tym samym wiek emerytalny. Decyzją papieża administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej sede vacante został wówczas biskup elbląski Jacek Jezierski.

We wtorek papież Franciszek nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim mianował Tadeusza Wojdę, który od 2017 r. był arcybiskupem białostockim. Mottem jego posługi biskupiej są słowa z Ewangelii wg św. Marka 13,10 "Oportet praedicari Evangelium" ("Aby była głoszona Ewangelia").



Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie, w rodzinie wielodzietnej. Jego młodszy brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), a starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.



W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy. Ukończył również studia z teologii fundamentalnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.



W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 r. święcenia kapłańskie w tymże zgromadzeniu. Po święceniach przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie był współpracownikiem pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.



W maju 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej został skierowany na studia misjologii do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem z misjologii w 1989 r.



W 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, gdzie od 2007 r. był kierownikiem biura, a w 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem. Ponadto od 1991 r. jest kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.



12 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Jak podaje biuro prasowe KEP, Wojda jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.



Życzenia nowo mianowanemu metropolicie gdańskiemu złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"Ufam, że pasterskie doświadczenie zdobyte w archidiecezji białostockiej pomoże Księdzu Arcybiskupowi w prowadzeniu Kościoła Gdańskiego ścieżkami Ducha Świętego, zapewniając jego rozwój i pomyślność poprzez mądre i roztropne przewodzenie, heroiczne uświęcanie oraz mężne nauczanie" - napisał.