Mamy prawo, również jako biskupi, poprzez swoje wystąpienia indywidualne, osobiste, a nie tylko jako Konferencja Episkopatu – prosić o pokój i uszanowanie naszych wartości i symboli, które były szkalowane i profanowane – powiedział we wtorek abp Wacław Depo.

abp Wacław Depo / Waldemar Deska / PAP

Takie stanowisko metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski zajął podczas wtorkowej konferencji prasowej na Jasnej Górze w Częstochowie po zakończeniu spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych.

Pytany przez PAP o ostatnie wypowiedzi polskich hierarchów na temat środowiska LGBT, abp Depo powiedział: Mówimy o pewnych faktach, które nie są przypadkowe, że w ramach tego marszu przez Polskę marszów równości nie przypadkiem była sprawa, przeprowadzona w ubiegłym roku, kiedy tutaj odbywała się Pielgrzymka (..) Radia Maryja. Akurat w tym dniu właśnie ten marsz był skierowany ku Jasnej Górze. W tym roku z kolei, kiedy były tu dzieci zaproszone z Kółek Różańcowych Radia Maryja, akurat to środowisko znowu wyszło z hasłem: zdobywamy Jasną Górę - powiedział.



Oczywiście my rozumiemy, że Matka Boża jest dla wszystkich, tak jak Chrystus umarł za każdego bez wyjątku człowieka, ale tego rodzaju prowokacje czy konfrontacje naszych takich czy innych zachowań - bo przecież każdy odpowiada osobiście za swoje takie czy inne czyny albo nawet słowa - to one w jakiś sposób nie ułatwiają nam tego jakiegoś spokojnego przeżywania nawet postawy orientacji seksualnych poszczególnych osób. Dlatego mamy prawo - również jako biskupi, poprzez swoje wystąpienia indywidualne, osobiste, a nie tylko jako Konferencja Episkopatu - prosić o taki pokój i uszanowanie naszych wartości, naszych symboli, które były tutaj w ten czy inny sposób szkalowane czy profanowane - dodał.



Według wcześniejszych zapowiedzi Rada Biskupów Diecezjalnych miała zajmować się we wtorek kwestią ochrony dzieci i młodzieży, relacjami polsko-ukraińskimi, setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, profanacjami obiektów sakralnych i kwestiami związanymi ze środowiskiem LGBT.