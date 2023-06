Le Figaro: Tusk dokonał politycznego przewrotu

"Mobilizując 500 tysięcy ludzi przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, były premier dokonał przewrotu" - zaczyna swoją relację z niedzielnych marszów francuski "Le Figaro".

Francuzi kładą duży nacisk na psychologiczny aspekt wydarzeń w Warszawie. Według dziennika Donaldowi Tuskowi udało się swoim wystąpieniem przed kilkusettysięczną publicznością "zmobilizować swój obóz w obliczu jesiennych wyborów". "Le Figaro" zwraca uwagę na słowa ślubowania, które Tusk złożył na Placu Zamkowym. Lider PO zadeklarował, że opozycja idzie do wyborów po to, by je wygrać, pociągnąć winnych do odpowiedzialności, naprawić krzywdy i pogodzić polskie rodziny.

Francuskie media tłumaczą także wybór daty 4 czerwca. Przypominają, że trzydzieści cztery lata temu, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się w powojennej Polsce pierwsze częściowo wolne wybory, torując drogę do końca komunizmu.