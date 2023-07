Wsi Ostrówki nie ma już na mapie. Nie ma także 470 Polaków, którzy tam mieszkali. Nasi rodacy zginęli tam w trakcie rzezi wołyńskiej. Przetrwała tylko pamięć, którą kultywują także Ukraińcy. Dziennikarz RMF FM jest na Wołyniu w przededniu 80. rocznicy Krwawej niedzieli.

Miejsce nieistniejącej już polskiej wsi na Wołyniu / Jacek Turczyk / PAP

Tu nikt nie unika najtrudniejszych rozmów o tragicznej historii tych ziem. Pamięć o Ostrówkach trwa i to nie tylko za sprawą Polaków.

Pamiętamy. Staramy się robić wszystko, by ludzie o tym wiedzieli. Szanowali to, ale nie daj Bóg nie powtórzyli tego, co pamiętają te ziemie. To jedyna poprawna forma. Trzeba przeprosić i wybaczyć - i jednej i drugiej stronie - mówi RMF FM mieszkaniec jednej z okolicznych wsi Wołodymyr Kryżuk.

Ukraińcy pojawiają się przy posągu Matki Boskiej. To jedyna pozostałość po spalonym w 1943 roku polskim kościele. Ostrówki są jednym z nielicznych miejsc w Ukrainie, gdzie tak godnie upamiętnia się ofiary ludobójstwa.

Droga do pojednania jest jeszcze długa i będzie wymagać wiele pracy. Od czegoś jednak trzeba zacząć, a właśnie przykład Ostrówek pokazuje, że przepracowanie trudnej historii obu narodów, faktycznie jest wykonalne.

Ostrówki i Wola Ostrowiecka - to jedne z dziesiątek polskich miejscowości, które przestały istnieć podczas rzezi wołyńskiej.

Przed 80 laty Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) zamordowała w tych wsiach co najmniej 470 Polaków, w tym ponad 200 dzieci. Łącznie w czasie rzezi wołyńskiej zginęło ok. 100 tys. rodaków.

80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 roku, UPA dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkałych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. Krwawa niedziela jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945.

Sprawcami ludobójstwa na Wołynia byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - B (frakcja Bandery), podporządkowana jej UPA oraz zachęcona przez nich ludność ukraińska, będąca sąsiadami Polaków, często związanymi z nimi więzami krwi.

W niedzielę prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się przed katedrą rzymskokatolicką w Łucku, gdzie wzięli udział w mszy świętej w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Przywódcy dwóch państw postawili znicze przed ołtarzem w katedrze.