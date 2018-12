Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize obędzie się we Wrocławiu, między 28 grudnia 2019 r. a 1 stycznia 2020 r. Taką informację podał brat Alois, przeor tej wywodzącej się z Francji wspólnoty.

Informacja ogłoszona podczas wieczornej modlitwy w czasie odbywającego się w stolicy Madrycie 41. spotkania wspólnoty została owacyjnie przyjęta przez kilkadziesiąt tysięcy osób zebranych w jednej z hali madryckich targów. Ogłaszając Wrocław kolejnym gospodarzem ESM, brat Alois przypomniał, że w mieście tym takie wydarzenie odbyło się już dwukrotnie, w 1989 i 1995 r.



Nawiązywanie więzi, budowanie mostów ponad tym, co dzieli - właśnie tego potrzebują nasze społeczeństwa. Społeczeństwo nie może przeżyć bez zaufania między tworzącymi je osobami - tłumaczył brat Alois. Zaufanie pozwala na dialog na temat tego, co jest przyczyną podziałów. Zaufanie może pomóc uszanować, a nawet uznać odmienność innego człowieka - dodał.



Europejskie Spotkanie Młodych w Madrycie zakończy się 1 stycznia. W poniedziałek jego uczestnicy wezmą udział we wspólnych modlitwach w parafiach oraz w hali targów. Przewidziane są też spotkania w grupach narodowych. Mszy dla polskich pielgrzymów przewodniczyć będzie prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.



Młodzi ludzie spotykają się, by modlić się i rozmawiać



Każde europejskie spotkanie wspólnoty z Taize gromadzi tysiące młodych katolików, prawosławnych i protestantów z całego kontynentu oraz pielgrzymów z innych części świata. Młodzi przyjeżdżają, aby razem się modlić, włączyć się na kilka dni w życie wspólnot lokalnych Kościołów chrześcijańskich i wzajemnie wymieniać się doświadczeniami. W ten sposób chcą razem szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące wiary i sensu życia. Zastanawiają się, jak w konkretnej codzienności budować bardziej solidarną i wrażliwą na drugiego człowieka rzeczywistość.



Spotkania odbywały się w wielu europejskich miastach, m.in. w Paryżu, Rzymie, Londynie, Pradze, Budapeszcie, Berlinie, Genewie, Brukseli, a także w Polsce (poza Wrocławiem, w Warszawie w 1999 r. i w Poznaniu w 2009 r.).



Wybór Wrocławia jest odpowiedzią na zaproszenia wysłane na ręce przeora pod koniec 2014 r. równocześnie przez arcybiskupa Józefa Kupnego, biskupa luterańskiego Ryszarda Bogusza, radę miasta i ówczesnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.





Wspólnota z Taize liczy ponad 100 braci



Wspólnota z Taize, założona przez brata Rogera w 1940 r., liczy aktualnie ponad 100 braci ponad trzydziestu narodowości, katolików i pochodzących z różnych Kościołów protestantów, związanych ślubami zakonnymi składanymi na całe życie. Jest wśród nich czterech Polaków. Przez samo swoje istnienie wspólnota jest znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i zwaśnionymi ze sobą narodami.



Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi ze wszystkich kontynentów przyjeżdża do wioski Taize we francuskiej Burgundii na tygodniowe spotkania wypełnione modlitwą i wymianą myśli. Taize odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła m.in. papieża Jana Pawła II, patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, metropolitów prawosławnych, arcybiskupów Canterbury i wielu biskupów oraz innych duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich z różnych stron świata.