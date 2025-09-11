Centralne Biuro Śledcze Policji, Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły międzynarodową grupę przestępczą zajmującej się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 370 milionów złotych. Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób, w tym ścisłe kierownictwo grupy.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa organizowała na szeroką skalę przemyt wyrobów tytoniowych z Białorusi oraz Ukrainy. Papierosy trafiały do Polski, a także do Irlandii. Funkcjonariusze ustalili, że grupa dokonała 30 transportów, przemycając ponad ćwierć miliarda sztuk papierosów.

Skoordynowana akcja służb

Akcja służb została przeprowadzona na początku września, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Współpraca objęła także zagraniczne służby, w tym Europol, irlandzką Służbę Celno-Podatkową oraz przedstawicieli brytyjskiej administracji podatkowej.

Śledczy ustalili, że grupa przestępcza działała w sposób zorganizowany i zhierarchizowany. Byli organizatorzy i koordynatorzy poszczególnych transportów, a także osoby odpowiedzialne za sam przewóz, kolejni zajmowali się dystrybucją.

Służby zatrzymały łącznie sześć osób, w tym ścisłe kierownictwo grupy. Wśród zatrzymanych są obywatele Polski i Armenii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech z nich. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Ogromne straty dla budżetu

Według szacunków, Skarb Państwa mógł stracić nawet 370 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych i VAT. W trakcie akcji zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości kilkunastu milionów złotych, w tym gotówkę, luksusowe samochody oraz nieruchomości. Majątek ten zostanie przejęty na rzecz państwa.



