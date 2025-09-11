Centralne Biuro Śledcze Policji, Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły międzynarodową grupę przestępczą zajmującej się nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 370 milionów złotych. Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób, w tym ścisłe kierownictwo grupy.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa organizowała na szeroką skalę przemyt wyrobów tytoniowych z Białorusi oraz Ukrainy. Papierosy trafiały do Polski, a także do Irlandii. Funkcjonariusze ustalili, że grupa dokonała 30 transportów, przemycając ponad ćwierć miliarda sztuk papierosów.
Akcja służb została przeprowadzona na początku września, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Współpraca objęła także zagraniczne służby, w tym Europol, irlandzką Służbę Celno-Podatkową oraz przedstawicieli brytyjskiej administracji podatkowej.
Śledczy ustalili, że grupa przestępcza działała w sposób zorganizowany i zhierarchizowany. Byli organizatorzy i koordynatorzy poszczególnych transportów, a także osoby odpowiedzialne za sam przewóz, kolejni zajmowali się dystrybucją.
Służby zatrzymały łącznie sześć osób, w tym ścisłe kierownictwo grupy. Wśród zatrzymanych są obywatele Polski i Armenii. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech z nich. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Według szacunków, Skarb Państwa mógł stracić nawet 370 milionów złotych z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowych i VAT. W trakcie akcji zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości kilkunastu milionów złotych, w tym gotówkę, luksusowe samochody oraz nieruchomości. Majątek ten zostanie przejęty na rzecz państwa.