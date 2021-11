Do końca listopada można składać wnioski o pieniądze z programu "Dobry start". Chodzi o 300 złotych dla każdego ucznia na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej.

300 zł dla każdego ucznia. Kończy się czas na składanie wniosków! / shutterstock / Shutterstock

Nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji programu rozpoczął się 1 lipca i zdecydowana większość rodziców już dawno złożyła wniosek i mogła skorzystać z wypłaconych pieniędzy. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego do rodzin trafiło ponad miliard złotych - podkreśla cytowana na stronie resortu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tym, którzy jeszcze wniosku nie złożyli, przypominam, że jest na to ostatnia szansa - nabór trwa tylko do 30 listopada - dodaje. Jak tłumaczy, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie, pieniądze przepadną.

Świadczenie z programu "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.



Obsługą programu "Dobry start" zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku wnioski można składać wyłącznie online - za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.



Z danych przekazanych PAP przez Ministerstwo Rodziny wynika, że do piątku ZUS przyznał wyprawki dla 4,36 mln uczniów. Wypłacono już 4,28 mln świadczeń o łącznej kwocie 1,28 mld zł.