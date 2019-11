"W 1989 r. spełniły się nasze marzenia o wolności i demokracji. Dziś wciąż są kraje walczące o te same prawa, dlatego podkreślamy znaczenie rozszerzania UE, jej politykę sąsiedztwa i misji międzynarodowej" - mówił premier Mateusz Morawiecki w Pradze podczas obchodów 30. rocznicy aksamitnej rewolucji.

Premier Mateusz Morawiecki przemawia podczas uroczystości upamiętniających 30. rocznicę „aksamitnej rewolucji” / Leszek Szymański / PAP

"W kluczowych momentach 1989 r. nasze społeczeństwa szły razem"

30 lat temu, gdy upadły mury i reżimy, fala optymizmu ogarnęła Europę. Kraje naszego regionu wybrały ścieżkę wolności i demokracji, a trzy dekady później możemy powiedzieć, że to był właściwy wybór - powiedział w niedzielę premier.



Zwrócił uwagę, że Polska była tym krajem, który rozpoczął proces zmian w Europie Środkowej na początku lat 80. XX wieku, gdy powstała Solidarność, oraz przez częściowo wolne wybory w 1989 r. Polska stała się pierwszym wyłomem w murze, który przyniósł następne - na Węgrzech, w NRD i w Czechosłowacji - podkreślił.



Oba nasze kraje - Polska i Czechosłowacja - były izolowane przez ponad 40 lat przez komunizm. Niemniej jednak w kluczowych momentach 1989 r. nasze społeczeństwa szły razem. Już ruch Solidarności przyciągnął grupę odważnych dysydentów czeskich i słowackich. Potajemnie spotykali się z polskimi przyjaciółmi w pobliżu granicy w Karkonoszach, w moim rodzinnym Wrocławiu - mówił premier.



4 listopada 1989 r., dwa tygodnie przed aksamitną rewolucją, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna zamknęła granice z Polską na dwa dni. Jaki był tego powód? Od 3 do 5 listopada we Wrocławiu odbył się czeski i słowacki festiwal kultury niezależnej wraz z międzynarodowym seminarium "Kultura na rozdrożu". Mieszkańcy Wrocławia spontanicznie zaprosili do swoich domów kilka tysięcy czeskich i słowackich uczestników tego festiwalu. Polsko-czechosłowacka solidarność wykroczyła poza ramy opozycyjno-dysydenckie - wspominał Morawiecki.

Historia Czech i Polski jako historia sukcesu

W Pradze trwają uroczystości związane z 30.rocznicą "aksamitnej rewolucji" / Leszek Szymański / PAP