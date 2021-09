20. Wielka Parada Smoków - plenerowe widowisko przygotowane przez Teatr Groteska - odbyło się w zakolu Wisły pod Wawelem w Krakowie. Widzowie obejrzeli pływające i unoszące się w powietrzu makiety smoków, które były animowane przez aktorów z pokładów 30-metrowych barek. Tegoroczna parada zbiegła się z obchodami 75-lecia Teatru Groteska.

Jubileuszową Wielką Paradę Smoków oraz 75-lecie Teatru Groteska mieliśmy obchodzić w zeszłym roku, ale pandemia zmusiła nas do zmiany planów. Jak wszyscy ludzie teatru czekaliśmy na kontakt z widzami, bo teatr bez widowni nie istnieje. To, że możemy przedstawić jubileuszową 20. Paradę Smoków, to dla nas wielki zastrzyk energii i ogromna radość - mówił dyrektor Teatru Groteska i pomysłodawca parady Adolf Weltschek.

Widzowie obejrzeli kilkanaście wielkogabarytowych smoków, w tym kilka zupełnie nowych. Figury zaprojektowane przez Piotra Plesnera wykonały pracownie Teatru Groteska. Największe z nich miały od kilkunastu do 25 metrów długości.

Przy realizacji niespełna godzinnego widowiska pracowało blisko 400 osób. Tegoroczne nawiązywało do barokowych "fedów" - "feux d’artifices", czyli spektakularnych pokazów fajerwerków popularnych zwłaszcza na książęcych i królewskich dworach, gdzie pirotechnika i prospekty, czyli malowane elementy scenograficzne były powszechnie wykorzystywane. Twórcy widowiska, którego bohaterami były smoki, sięgnęli po najnowocześniejsze technologie: reflektory, lasery i efekty pirotechniczne, a dramaturgię zbudowała muzyka.

Jak podkreślił dyrektor Teatru Groteska tegoroczne widowisko miało nową, ekologiczną formułę - została użyta znacznie cichsza pirotechnika "silence".

Wielka Parada Smoków, której pomysłodawcą i organizatorem jest Teatr Groteska, odbyła się po raz pierwszy w 2000 roku. Impreza ta gromadziła co roku kilkadziesiąt tysięcy widzów. Ulice Krakowa przemierzał barwny pochód, podczas którego przedszkolaki i uczniowie małopolskich szkół prezentowali zaprojektowane i wykonane przez siebie figury smoków, najpiękniejsze z nich były nagradzane.

Częścią smoczego święta był piknik rodzinny oraz plenerowe widowisko "światło i dźwięk" na Wiśle. W ciągu 20 lat w wydarzeniu tym wzięło udział około miliona osób. Parada Smoków była też zapraszana do wielu miejsc na świecie. Zobaczyli ją m.in. widzowie w Irlandii, Portugalii, Walii, Czechach, Norwegii, a nawet w Chinach.

W 2020 roku, ze względu na pandemią koronawirusa, Parada Smoków się nie odbyła.



Krakowski Teatr Groteska został założony w 1945 roku. Obok ciekawych w formie i tematyce bajkowych spektakli dla dzieci i młodzieży proponuje także spektakle dla widzów dorosłych. Do tej pory na scenie tej odbyło się ok. 500 premier.