W piątek rano policjanci oraz strażacy wznowili poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który w poprzedni poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu. W piątek nadal przeczesywany będzie teren wzdłuż Kwisy od Nowogrodźca do Parzyc, sprawdzane będzie też koryto rzeki.

Poszukiwania chłopca / Aleksander Koźmiński / PAP

Rzeczniczka bolesławieckiej policji Anna Kublik-Rościszewska przekazała w piątek PAP, że policjanci ponownie będą przeczesywać tereny przyległe do rzeki Kwisy.



Strażacy natomiast sprawdzą koryto rzeki od Nowogrodźca do Parzyc. Dzisiaj trochę opadł poziom wody i jest ona bardziej przejrzysta. Dodatkowo pies policji wodnej z łodzi będzie nawąchiwał zapachy będąc na wodzie - powiedziała.

Niemieckie psy rozpoczęły poszukiwania

We wtorek w poszukiwaniach wzięły udział po raz pierwszy psy przywiezione z niemieckiej Saksonii, specjalnie szkolone do poszukiwania ludzi. Według policji psy te potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że dziecka należy szukać nad rzeką lub w jej nurcie.



Poszukiwania 3,5-latka rozpoczęły się 27 kwietnia (w poniedziałek) wieczorem, po tym, gdy około godz. 19 wpłynęło zgłoszenie o jego zaginięciu. Przed zaginięciem chłopiec był razem ze swoim ojcem na terenie ogrodów działkowych w Nowogrodźcu, niedaleko rzeki .



Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła przed tygodniem oficer prasowa bolesławieckiej policji.

Olbrzymi teren przeszukany