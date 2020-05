Trwają poszukiwania 3,5-letniego Kacpra. Funkcjonariusze dolnośląskiej policji zapewniają, że działania są podejmowane nieprzerwanie od dnia, kiedy zostało zgłoszone zaginięcie chłopca. W tym tygodniu do poszukiwań zostały włączone psy tropiące ze specjalnej grupy poszukiwawczej z Niemiec, używany jest również georadar.

Kolejny dzień poszukiwań w rejonie miasta Nowogrodziec (woj. dolnośląskie) w rzece Kwisie / Aleksander Koźmiński / PAP

Podczas działań policji przeszukano już 500 hektarów - tereny otwarte, leśne, przyrzeczne oraz kolejowe. Niemal każdego dnia sprawdzane są również tereny wodonośne - z łodzi i pontonów, jak i przez policyjnych nurków.

W akcji brał udział m.in. policyjny śmigłowiec, drony, łodzie z sonarami, roboty podwodne oraz system trackerów gps umożliwiający bieżącą analizę sprawdzonego terenu. Policjanci użyli również psów służbowych.

W tym tygodniu do działań poszukiwawczych włączyli się również niemieccy funkcjonariusze - przewodnicy psów tropiących przechodzących specjalistyczne szkolenie.

Dodatkowego wsparcia dolnośląskim policjantom i strażakom udzielili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wykorzystujący georadar. "Działania terenowe prowadzone są codziennie, przy wykorzystaniu różnych możliwości technicznych przez biorące w nich udział służby policyjne oraz straży pożarnej" - informuje na swojej stronie dolnośląska policja.

Działania poszukiwawcze Kacpra Policja Dolnośląska /Policja

W zeszłym tygodniu trwały szeroko zakrojone poszukiwania na rzece. Policyjni płetwonurkowie przeszukiwali koryto rzeki Kwisy , a inni funkcjonariusze sprawdzali teren ogródków działkowych z psem tropiącym. By ułatwić przeszukanie rzeki obniżono maksymalnie poziom wody. Do sprawdzenia dna wykorzystany został także robot podwodny.



Ojciec wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu

Poszukiwania 3,5-latka rozpoczęły się 27 kwietnia (w poniedziałek) wieczorem, po tym, gdy około godz. 19 wpłynęło zgłoszenie o jego zaginięciu. Przed zaginięciem chłopiec był razem ze swoim ojcem na terenie ogrodów działkowych w Nowogrodźcu, które są niedaleko rzeki.



Ojciec w trakcie przesłuchania wyjaśniał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu, badanie potwierdziło zawartość 0,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu - mówiła przed tygodniem oficer prasowa bolesławieckiej policji.