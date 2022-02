Dziś 82. rocznica rozpoczęcia przez sowietów wywózek Polaków na Sybir. W gronie tych, którzy przeżyli jest Wanda Gdula-Krzyśków. Niedawno skończyła 100 lat.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wręcza medal 100 letniej Sybiraczce Wandzie Gduli-Krzyśków /

W ramach obchodów upamiętniających 82. rocznicę masowych zsyłek Polaków przez władze sowieckie na Sybir, pani Wanda Gdula-Krzyśków została uhonorowana medalem Zasłużony dla Miasta Lublin. Uroczyście wręczono go w ratuszu.

Sybiraczka urodziła się 25 lutego 1922 r. w Warszawie, gdzie ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. W latach 1939 -1940 została wywieziona wraz z rodzicami na Sybir. Była tam zmuszana do ciężkiej pracy fizycznej. Do Polski powróciła w czerwcu 1946 r. Pani Wanda ma dwoje dzieci, córkę i syna.

Wanda Gdula-Krzyśków /





Podczas uroczystości zostały także wręczone Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Wyróżnienia otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla Związku, wśród których znaleźli się: Marcin Krzysztofik, Magdalena Agata Śladecka, Dariusz Śladecki, Małgorzata Wrona, Marzena Dudek, Anna Jezierska, Wojciech Bielecki, Małgorzata Wójtowicz, Teresa Fiedorowicz, Magdalena Szymaszek-Naumiuk oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.



Masowe wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir, głównie z rodzin wojskowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników i innych funkcjonariuszy Państwa Polskiego rozpoczęły się 10 lutego 1940 r. Do czerwca 1941 r. odbyły się jeszcze 3 fale masowych deportacji. Od jesieni 1944 r. na Sybir zsyłano żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym żołnierzy z Lublina. 18 listopada 1944 r. z Nowego Światu odszedł transport kolejowy z 600 żołnierzami do łagrów w rejon Borowicz. Łącznie deportowano około 1,5 mln naszych rodaków, z których duża część nie powróciła już do Ojczyzny.

W galerii lubelskiego ratusza została również otwarta wystawa "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?", która prezentuje prace plastyczne uczniów lubelskich szkół i burs szkolnych, a także portrety znanych Sybiraków wykonane przez uczniów XXVII LO w Lublina noszące imię Zesłańców Sybiru.