„Wypchnięci z PiS” złożyli wniosek do marszałka. Będzie nowy klub

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Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego ws. utworzenia klubu parlamentarnego „Rozwój Plus” - poinformował dyrektor Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu Lech Sołtys. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeżeli tylko wpłynie pismo, to po jego formalnym sprawdzeniu, nowy klub może zacząć funkcjonować już od środy.

W środę Morawiecki ogłosił, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, a którzy uważają, że zostali „wypchnięci” z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć „40 posłów i senator” i że będzie polityczne forum działania stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Morawiecki szefem klubu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział w środę, że jeżeli wpłynie odpowiednie pismo, to po jego formalnym sprawdzeniu, nowy klub może zacząć funkcjonować od środy. Dodał, że założenie nowego klubu oznacza rezygnację z członkostwa z poprzednim klubie.

Posłowie związani z Morawieckim - Krzysztof Szczucki i Paweł Jabłoński powiedzieli dziennikarzom w Sejmie, że dopełnili „wszystkich formalności oczekiwanych przez Kancelarię Sejmu, przez regulaminy i obyczaje”. Przekazali, że szefem nowego klubu będzie Morawiecki.

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Obiekcje Bochenka

Wcześniej w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek stwierdził, że marszałek Sejmu z przyczyn formalnych nie będzie mógł zarejestrować nowego klubu.

Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji z klubu Prawo i Sprawiedliwość, złożone przez osoby, które mają tworzyć ten nowy klub pana Mateusza Morawieckiego - powiedział Bochenek.

Oświadczył ponadto, że formalnie decyzja ws. wykluczenia z PiS parlamentarzystów, którzy dołączyli do stowarzyszenia Morawieckiego, nie zapadła.

Postępowanie się toczy przed rzecznikiem dyscyplinarnym partii. Tego wymagają nasze wewnętrzne regulacje - dodał Bochenek.

Burzliwy wtorkowy wieczór w PiS

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym - w praktyce do stowarzyszenia „Rozwój plus” - albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

Natomiast Morawiecki powiedział na środowej konferencji prasowej, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”. Mówił też, że w sprawie polityków związanych z jego stowarzyszeniem „trwają jakieś procedury partyjne” w PiS, ale ich to „nie interesuje”. Sam Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym piątkowe słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.