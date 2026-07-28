Rozłam w PiS stał się faktem. „Kieruję tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej”

RMF24

Komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości na dzisiejszym posiedzeniu zatwierdził decyzje w sprawie ponad 30 polityków z partii, którzy nie podpisali wymaganych deklaracji o przynależności do PiS. „Na tej liście są 44 osoby i nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego” - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu rzecznik partii Rafał Bochenek.

Odejście posłów otwiera Mateuszowi Morawieckiemu drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie. Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego – powiedział były premier.

Niewykluczone, że wniosek o powołanie nowego klubu w Sejmie Mateusz Morawiecki złoży na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.

Rozłam w PiS

W zeszłym tygodniu o północy w nocy z czwartku na piątek minął termin złożenia przez parlamentarzystów PiS „oświadczenia o przynależności do partii”, które miało być gwarancją lojalności wobec ugrupowania. Brak podpisu oznaczał automatyczne wykluczenie z PiS. Wcześniej Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów nie zdecydowało się na złożenie deklaracji, co skutkowało ich rezygnacją z członkostwa.

Wśród osób, które nie podpisały oświadczenia, znaleźli się m.in. Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk i Sylwester Tułajew. Większość z nich związana jest ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, które – według Kaczyńskiego – miało być próbą podziału partii. Próby osiągnięcia kompromisu między Kaczyńskim a Morawieckim zakończyły się fiaskiem.

Przemysław Czarnek ujawnił kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Według byłego ministra edukacji, Mateusz Morawiecki miał przekonywać posłów do konieczności utworzenia własnego klubu parlamentarnego.

Według Czarnka, decyzja o rozłamie nie była spontaniczna. Były premier miał prowadzić rozmowy z wieloma posłami, próbując przekonać ich do swojego pomysłu. To nie była decyzja podjęta w emocjach, tylko efekt długich konsultacji – zaznaczył Czarnek.

Kaczyński twierdzi, że Morawiecki chciał przejąć partię

Prezes PiS zaraz po oświadczeniu z zeszłego tygodnia powiedział, że były premier podczas rozmów - w reakcji na sugestię Kaczyńskiego, że Morawiecki mógłby jeszcze kiedyś zostać premierem - sam powiedział, że „wie, że źródło władzy to jest partia i on chce przejąć partię”.

To nie jest nic złego, absolutnie ma do takich ambicji prawo, natomiast to jest przyczynek do wyjaśnienia, dlaczego działa tak jak działa. Jedna rzecz w tym działaniu jest dość rażąca - ciągle mówi o jedności, a wszystkie te działania zmierzają do rozbicia naszej partii - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński wyraził też nadzieję, że pozostanie z byłym premierem w dobrych stosunkach. Zgoda pewnie w końcu będzie. Pójdziemy troszkę innymi drogami; nie mam zamiaru ani z samym Mateuszem Morawieckim, ani z jego kolegami się kłócić - zaznaczył.

Jak mówił, Morawiecki pójdzie „w jedną stronę”. Życzę mu naprawdę szczerze, żeby tam jak najwięcej zwojował. My w drugą (stronę) i chciałbym, żeby nam życzył, żebyśmy tam najwięcej zwojowali - dodał.

Kto z Morawieckim?

Posłowie i posłanki PiS:

Anna Baluch Ryszard Bartosik Zbigniew Chmielowiec Anna Cicholska Janusz Cieszyński Michał Cieślak Elżbieta Duda Robert Gontarz Marcin Gwóźdź Marcin Horała Paweł Jabłoński Fryderyk Kapinos Łukasz Kmita Maria Koc Wiesław Krajewski Andrzej Kryj Krzysztof Kubów Anna Kwiecień Krzysztof Lipiec Marzena Machałek Grzegorz Macko Mateusz Morawiecki Monika Pawłowska Grzegorz Puda Paweł Rychlik Olga Semeniuk-Patkowska Łukasz Schreiber Sławomir Skwarek Mirosława Stachowiak-Różecka Krzysztof Szczucki Szymon Szynkowski vel Sęk Ryszard Terlecki Włodzimierz Tomaszewski Sylwester Tułajew Wojciech Zubowski Ireneusz Zyska

Posłowie i posłanki spoza partii PiS:

Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS) Marek Jakubiak Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)

Senator PiS:

Włodzimierz Bernacki

Eurodeputowani PiS: