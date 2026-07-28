Rozłam w PiS stał się faktem. „Kieruję tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej”

Odejście posłów otwiera Mateuszowi Morawieckiemu drogę do założenia własnego klubu w Sejmie. Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w tej sprawie. Spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego – powiedział były premier.
Niewykluczone, że wniosek o powołanie nowego klubu w Sejmie Mateusz Morawiecki złoży na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.
Rozłam w PiS
W zeszłym tygodniu o północy w nocy z czwartku na piątek minął termin złożenia przez parlamentarzystów PiS „oświadczenia o przynależności do partii”, które miało być gwarancją lojalności wobec ugrupowania. Brak podpisu oznaczał automatyczne wykluczenie z PiS. Wcześniej Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów nie zdecydowało się na złożenie deklaracji, co skutkowało ich rezygnacją z członkostwa.
Wśród osób, które nie podpisały oświadczenia, znaleźli się m.in. Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Szymon Szynkowski vel Sęk i Sylwester Tułajew. Większość z nich związana jest ze stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, które – według Kaczyńskiego – miało być próbą podziału partii. Próby osiągnięcia kompromisu między Kaczyńskim a Morawieckim zakończyły się fiaskiem.
Przemysław Czarnek ujawnił kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Według byłego ministra edukacji, Mateusz Morawiecki miał przekonywać posłów do konieczności utworzenia własnego klubu parlamentarnego.
Według Czarnka, decyzja o rozłamie nie była spontaniczna. Były premier miał prowadzić rozmowy z wieloma posłami, próbując przekonać ich do swojego pomysłu. To nie była decyzja podjęta w emocjach, tylko efekt długich konsultacji – zaznaczył Czarnek.
Kaczyński twierdzi, że Morawiecki chciał przejąć partię
Prezes PiS zaraz po oświadczeniu z zeszłego tygodnia powiedział, że były premier podczas rozmów - w reakcji na sugestię Kaczyńskiego, że Morawiecki mógłby jeszcze kiedyś zostać premierem - sam powiedział, że „wie, że źródło władzy to jest partia i on chce przejąć partię”.
To nie jest nic złego, absolutnie ma do takich ambicji prawo, natomiast to jest przyczynek do wyjaśnienia, dlaczego działa tak jak działa. Jedna rzecz w tym działaniu jest dość rażąca - ciągle mówi o jedności, a wszystkie te działania zmierzają do rozbicia naszej partii - stwierdził prezes PiS.
Kaczyński wyraził też nadzieję, że pozostanie z byłym premierem w dobrych stosunkach. Zgoda pewnie w końcu będzie. Pójdziemy troszkę innymi drogami; nie mam zamiaru ani z samym Mateuszem Morawieckim, ani z jego kolegami się kłócić - zaznaczył.
Jak mówił, Morawiecki pójdzie „w jedną stronę”. Życzę mu naprawdę szczerze, żeby tam jak najwięcej zwojował. My w drugą (stronę) i chciałbym, żeby nam życzył, żebyśmy tam najwięcej zwojowali - dodał.
Kto z Morawieckim?
Posłowie i posłanki PiS:
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Zbigniew Chmielowiec
- Anna Cicholska
- Janusz Cieszyński
- Michał Cieślak
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Mateusz Morawiecki
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Łukasz Schreiber
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Wojciech Zubowski
- Ireneusz Zyska
Posłowie i posłanki spoza partii PiS:
- Andrzej Gut-Mostowy (należy do klubu PiS)
- Marek Jakubiak
- Agnieszka Ścigaj (należy do klubu PiS)
Senator PiS:
- Włodzimierz Bernacki
Eurodeputowani PiS:
- Waldemar Buda
- Michał Dworczyk
- Piotr Müller