Morawiecki zdecydował ws. klubu w Sejmie. „Chcemy iść dalej”

RMF24

Mateusz Morawiecki zakłada klub w Sejmie. „W ostatnim czasie byliśmy świadkami partyjnych gierek. Prawdziwi rozłamowcy chcą, byśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej (...). Nie chcemy się wdawać w gierki, dlatego wspólnie - 40 posłów i senator - postawnowiliśmy założyć klub parlamentarny. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne” - powiedział Morawiecki na konferencji w Sejmie.

Morawiecki zakłada klub w Sejmie

Były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki wraz z ponad 40 politykami Prawa i Sprawiedliwości wybija się na niepodległość, co ogłosił na porannej konferencji.

Stało się to, co PiS od paru dni obwieszcza, robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu gierki i przepychanki, bo one nikomu nie służą (...). Prawdziwi rozłamowcy grają na naszą porażkę (...). Trwają jakieś procedury partyjne - niech sobie robią, co chcą. Nie interesuje nas to - powiedział Mateusz Morawiecki, ogłaszając, że zakłada klub parlamentarny w Sejmie.

W ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania (...). Chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na zły rząd Donalda Tuska. Będziemy to robić jako klub parlamentarny (...). Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani - mówił dalej.

„Rozłamowcy”

Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. To właśnie 44 osoby, ale jak powiedział - nie tylko związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, lecz również takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu.

Bochenek poinformował, że po zatwierdzeniu listy przez Komitet Polityczny, sprawa, zgodnie ze statutem partii, przekazana została do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu - tak wczoraj Morawiecki skomentował posiedzenie PiS.

Już nie separacja, a polityczny rozwód

Dziś o poranku chęć dołączenia do „Rozwój Plus” ogłosił poseł PiS Piotr Uściński. Do stowarzyszenia na razie oficjalnie należą jednak:

1. Mateusz Morawiecki - Prezes Stowarzyszenia

2. Marcin Horała - Wiceprezes

3. Izabela Antos - Skarbnik

4. Michał Dworczyk - Sekretarz

5. Paweł Jabłoński - Członek Zarządu

6. Piotr Müller - Komisja Rewizyjna

7. Krzysztof Szczucki - Komisja Rewizyjna

8. Włodzimierz Bernacki - Senator RP

9. Waldemar Buda - Poseł do Parlamentu Europejskiego

10. Anna Baluch - Poseł na Sejm RP

11. Ryszard Bartosik - Poseł na Sejm RP

12. Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP

13. Anna Ewa Cicholska - Poseł na Sejm RP

14. Janusz Cieszyński - Sąd Koleżeński

15. Michał Cieślak - Poseł na Sejm RP

16. Elżbieta Duda - Poseł na Sejm RP

17. Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP

18. Marcin Gwóźdź - Poseł na Sejm RP

19. Fryderyk Sylwester Kapinos - Poseł na Sejm RP

20. Łukasz Kmita - Poseł na Sejm RP

21. Maria Koc - Poseł na Sejm RP

22. Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm RP

23. Andrzej Kryj - Poseł na Sejm RP

24. Krzysztof Kubów - Sąd Koleżeński

25. Anna Kwiecień - Poseł na Sejm RP

26. Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP

27. Marzena Anna Machałek - Poseł na Sejm RP

28. Grzegorz Macko - Poseł na Sejm RP

29. Monika Pawłowska - Poseł na Sejm RP

30. Grzegorz Puda - Poseł na Sejm RP

31. Paweł Rychlik - Poseł na Sejm RP

32. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska - Poseł na Sejm RP

33. Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

34. Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP

35. Mirosława Stachowiak-Różecka - Poseł na Sejm RP

36. Szymon Szynkowski vel Sęk - Poseł na Sejm RP

37. Ryszard Terlecki - Poseł na Sejm RP

38. Włodzimierz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP

39. Sylwester Tułajew - Poseł na Sejm RP

40. Wojciech Michał Zubowski - Poseł na Sejm RP

41. Ireneusz Zyska - Poseł na Sejm RP

42. Andrzej Gut-Mostowy - Poseł na Sejm RP

43. Marek Jakubiak - Poseł na Sejm RP

44. Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP