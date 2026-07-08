„Tym razem się nie udało”. Porażka Pawła Śliza w wyborach

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Paweł Śliz, szef klubu parlamentarnego Polski 2050 i przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, nie uzyskał stanowiska wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Polityk podziękował delegatom za oddane głosy i zapowiedział dalsze zaangażowanie w sprawy międzynarodowe. Według doniesień medialnych Śliz miałby rozważać start w wyborach na prezydenta Krakowa.

„Tym razem się nie udało. Bardzo dziękuję delegatom za każdy oddany na mnie głos i dziesiątki wspaniałych rozmów w kuluarach. Dziękuję całej polskiej delegacji i mojemu zespołowi za całą włożoną pracę. Gratuluję nowo wybranym członkom ZP OBWE” – napisał Śliz w środę.

Co Śliz chciał robić w OBWE?



O swojej kandydaturze poseł poinformował we wtorek. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślał, że jako adwokat i przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka chce działać na rzecz umacniania praworządności, praw człowieka i współpracy międzynarodowej.

Przekonywał, że wobec wojny, dezinformacji i naruszeń prawa międzynarodowego Zgromadzenie Parlamentarne OBWE powinno być miejscem odpowiedzialnej współpracy oraz obrony pokoju, wolności i godności.



Paweł Śliz jest przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050 oraz szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W obecnej kadencji był także wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Mandat poselski sprawuje po raz pierwszy; uzyskał go w wyborach parlamentarnych w 2023 r., startując z list Trzeciej Drogi w okręgu krakowskim.



Śliz jest członkiem ośmioosobowej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Nieoficjalnie jego nazwisko pojawia się także w kontekście przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa.

Jak przebiega wybór wiceprzewodniczących?

Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE wybiera całe Zgromadzenie podczas dorocznej sesji. Organ liczy dziewięciu wiceprzewodniczących, których trzyletnie kadencje są obsadzane rotacyjnie, tak aby co roku wybierana była jedynie część składu. Kandydat musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 25 członków Zgromadzenia, a wyboru dokonują parlamentarzyści z uwzględnieniem zasady zrównoważonej reprezentacji państw uczestniczących OBWE.



Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, powołane w 1992 r., skupia parlamentarzystów z ponad 50 państw. Jego głównym zadaniem jest wspieranie dialogu międzyparlamentarnego oraz działań na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w wymiarze polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i humanitarnym.