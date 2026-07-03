RMF24

„Każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań, jakie były w Szpitalu Południowym, powinien ponieść za to konsekwencje. Zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Śliz, poseł Polski 2050.

Afera wokół Szpitala Południowego zaczęła się od publikacji portalu zero.pl z 15 czerwca. Wynikało z niej, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Dziennikarze dowiedzieli się także, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Afera dotyczy też prosektorium. Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki oraz publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy.

Paweł Śliz z Polski 2050 został zapytany przez Tomasza Terlikowskiego o to, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien ponieść konsekwencje w związku z aferą w Szpitalu Południowym.

Uważam, że każdy, kto miał wiedzę w tym zakresie i dopuścił się takich działań jak były w Szpitalu Południowym, powinien ponieść za to konsekwencje. Zarabianie na czyjejś tragedii, nieszczęściu, smutku i bólu jest dla mnie tak obrzydliwe, że powinno być wypalone gorącym żelazem – powiedział Śliz.

Prokuratura powinna zweryfikować wszystkie okoliczności, także i zarobków, patrząc na to, co ostatnio jeden z lekarzy robił. Usłyszeliśmy medialnie, że sprawa prosektorium była tajemnicą poliszynela. Żeby była jasność, do mnie nie dotarła. Ale skoro była i jacyś politycy o tym wiedzieli, to ta odpowiedzialność polityczna powinna być. A ta osoba, która jest odpowiedzialna za prosektorium, powinna nigdy nie wrócić do zawodu – podkreślił polityk.

Śliz zaznaczył, że jeśli Trzaskowski nie wiedział nic o tym, co działo się w Szpitalu Południowym, a wiedzieli o tym jego współpracownicy, to powinien wyciągnąć konsekwencje.

Ta sprawa nie powinna się toczyć przez najbliższe miesiące, czy kwartały. Ona powinna być wyjaśniona teraz, tu, natychmiast. Osoby, które miały wiedzę w tym zakresie lub nie dochowały należytej staranności, żeby mieć wiedzę w tym zakresie, powinien ponieść konsekwencje - zaznaczył Śliz.

Padło też pytanie o ewentualne referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Według gościa Porannej rozmowy w RMF FM takie referendum byłoby trudne do przeprowadzenia. Dodał, że chodzi o próg ważności referendum, który w stolicy byłby znacznie większy niż w Krakowie, gdzie niedawno odwołano prezydenta miasta.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci stanowisko?

Media donosiły niedawno, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie pierwszą ofiarą resetu po tym, jak premier Donald Tusk wściekł się na aferę w Szpitalu Południowym.

To mogłaby być bardzo ciekawa decyzja pana premiera w tym zakresie, żeby usuwać minister funduszy za aferę, która jest skandaliczna, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. Ale tak całkiem serio nie wyobrażam sobie, że umowa koalicji zostanie złamana. Pamiętajmy o tym. Mamy jednak umowę koalicyjną. Polska 2050 jest w koalicji 15 października - mówił Śliz.

Nigdy nie podważamy przywództwa premiera. (…) To, że mamy inną wrażliwość i na pewne rzeczy patrzymy inaczej, jak na przykład na drugi próg podatkowy, żeby obywatelom podnieść drugi próg podatkowy. Wydaje mi się, że to jest bardzo zacna inicjatywa – dodał.