Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Kompletne fiasko wniosku

RMF24

Chociaż sejmowa komisja odpowiedzialności konstytucyjnej już w połowie lipca uchwaliła, że przygotowany przez koalicjantów wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnień, pełnomocnik wnioskodawców nadal nie został wezwany do jego uzupełnienia. Jak ustaliliśmy, nastąpi to prawdopodobnie dopiero we wrześniu. Przez stwierdzone braki nowa wersja wniosku trafi więc do Sejmu 5 miesięcy po tej, jaką koalicja złożyła pierwotnie.

Zbigniew Ziobro przed Trybunałem Stanu? Chronologia wydarzeń

Historia próby pociągnięcia Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu zaczęła się w listopadzie ubiegłego roku, kiedy na taką możliwość wskazał w liście do marszałka Sejmu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Kilka dni później, na początku grudnia liderzy koalicji zadeklarowali przygotowanie w tej sprawie wniosku.

Jego opracowanie i zebranie wymaganej liczby podpisów zajęło kilka miesięcy. Ostatecznie dokument trafił do Sejmu w połowie kwietnia, o czym z dumą ogłosili na wspólnej konferencji szefowie wszystkich klubów parlamentarnych koalicji.

Wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów; 25 dotyczy deliktów konstytucyjnych i 26 przestępstw pospolitych - mówił wtedy szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej - wyjaśniał.

Na tym jednak historia tak opisanego wniosku się kończy.

Marcin Romanowski pod „dyskretnym i profesjonalnym” okiem. Premier informuje Premier Donald Tusk zapewnił w środę, że polskie władze starają się „dyskretnie i profesjonalnie” śledzić sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Według wcześniejszych informacji polityk PiS ma przebywać w Naddniestrzu.…

Błędy i braki we wniosku ws. Zbigniewa Ziobry

Prawnicy Sejmu przez kilka tygodni badali poprawność dokumentu. Ponieważ pojawiły się w tej sprawie poważne wątpliwości, marszalek Sejmu poprosił o stanowisko komisję odpowiedzialności konstytucyjnej. Ta zdecydowała zamówić zewnętrzną opinię u prof. Huberta Izdebskiego.. Podtrzymał on zastrzeżenia wskazując, że wniosek należy poprawić i uzupełnić.

M.in. na tej podstawie 14 lipca komisja uchwaliła oficjalną opinię, którą zamieszczamy poniżej - wniosek wstępny należy uzupełnić.

Opinia ws. wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry / materiały udostępnione

29 lipca Prezydium Sejmu zapoznało się z opinią komisji i zwróciło się do służb prawnych o wskazanie niezbędnego zakresu wymaganych uzupełnień, który powinien trafić do pełnomocnika autorów.

Poseł Jarosław Urbaniak od otrzymania tego pisma będzie miał 14 dni na złożenie marszałkowi Sejmu poprawionego wniosku. Jeśli tego nie uczyni, Włodzimierz Czarzasty będzie musiał pozostawić sprawę bez dalszego biegu, czyli wniosek o TS dla Zbigniewa Ziobry przepadnie.

Co trzeba poprawić i uzupełnić?

Według szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca „przygotowywana korespondencja do przedstawiciela wnioskodawców z wezwaniem do uzupełnienia wniosku powinna zostać doręczona adresatowi w okolicach najbliższego posiedzenia Sejmu”.

To oznacza, że kolejna wersja wniosku o TS dla Ziobry będzie gotowa najwcześniej w połowie września. Wówczas procedura sprawdzenia poprawności nowej wersji wniosku, która za pierwszym razem zajęła pięć miesięcy - ruszy od nowa.