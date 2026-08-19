Marcin Romanowski pod „dyskretnym i profesjonalnym” okiem. Premier informuje

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Premier Donald Tusk zapewnił w środę, że polskie władze starają się „dyskretnie i profesjonalnie” śledzić sytuację byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Według wcześniejszych informacji polityk PiS ma przebywać w Naddniestrzu. Tusk zaznaczył, że jego sprowadzenie do Polski może być trudne, choć nie wykluczył takiej możliwości.

Tusk: monitorujemy sytuację Romanowskiego, jego sprowadzenie do Polski nie będzie proste (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Anita Walczewska)

Tusk: monitorujemy sytuację Romanowskiego, jego sprowadzenie do Polski nie będzie proste (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Anita Walczewska) / East News

We wtorek premier mówił, że służby państw współpracujących z Polską potwierdziły z 99-procentową pewnością, że Romanowski znajduje się w Naddniestrzu. To separatystyczny region Mołdawii, pozostający od lat pod silnymi wpływami Rosji.

Podczas środowej konferencji prasowej Tusk podkreślił szczególny status tego obszaru i zwrócił uwagę na to, kto faktycznie sprawuje tam władzę. Powiedział, że rząd „stara się monitorować sytuację, jeśli chodzi o pana Romanowskiego, ale sprawa nie jest prosta”.

Staramy się dyskretnie i naprawdę profesjonalnie sytuację monitorować i niewykluczone, że znajdziemy sposób (na sprowadzenie Romanowskiego do Polski – red.) – dodał.

Sprawa listu żelaznego

Dziennikarze pytali również o zapowiedź reprezentanta Romanowskiego, adwokata Bartosza Lewandowskiego. Mecenas poinformował, że zamierza wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie o przesłuchanie premiera w związku z wnioskiem Romanowskiego o wydanie mu listu żelaznego oraz uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Tusk zadeklarował, że jeśli sąd wezwie go w charakterze świadka, stawi się na przesłuchaniu. Nazwał się „obywatelem bardzo lojalnym wobec własnego państwa” i jak zaznaczył, jeżeli jego zeznania mogą pomóc sądowi, nie widzi przeszkód, by się stawić.

Premier odniósł się też krytycznie do adwokata Romanowskiego.

Ten znany adwokat na pewno ma dużo do powiedzenia o Naddniestrzu i rosyjskiej kontroli – powiedział. Nie dziwi mnie, że akurat taka ekipa zebrała się razem i że finałem tego jest Naddniestrze. To bardzo mi pasuje do profilu wszystkich zaangażowanych w tę paskudną sprawę – dodał.

Romanowski poszukiwany przez służby

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nieprawidłowości przy konkursach finansowanych z funduszu.

Warszawski sąd wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania, ponieważ służbom nie udało się ustalić jego miejsca pobytu. Wydano również list gończy.

W grudniu 2024 r. okazało się, że Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca informowano natomiast, że węgierskie władze cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły dokumenty podróży. Od tego czasu pojawiały się różne, nieoficjalne informacje dotyczące miejsca jego pobytu.