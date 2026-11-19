RMF24

Koalicja Obywatelska chce, by poseł niezrzeszony Łukasz Mejza odpowiedział przed komisją etyki za słowa z sejmowej debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Kontrowersyjny parlamentarzysta z mównicy sugerował szefowi resortu spraw wewnętrznych Marcinowi Kierwińskiemu, żeby „zwyczajnie przestał chlać”. Donalda Tuska nazwał „najgorszym, co Polskę spotkało po 1989 r.”.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Alicja Łepkowska-Gołaś i Grzegorz Napieralski poinformowali, że wniosek do szefowej komisji etyki podyktowany jest „kolejnymi haniebnymi, skandalicznymi wypowiedziami" posła Łukasza Mejzy. Wyjaśnili, że chodzi o słowa posła, które padły „na początku posiedzenia (Sejmu), i we wnioskach formalnych, i w debacie nad wotum nieufności dla rządu".

Łepkowska-Gołaś zwróciła się do liderów prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, by nie dawali Mejzie miejsca na listach wyborczych swoich partii. Wskazała, że jej zdaniem Mejza „nie zasługuje na mandat poselski, bo polityka to nie cyrk, polityka to nie ring bokserski, a mandat poselski to nie licencja na obrażanie".

Napieralski ocenił, że zachowanie posła Mejzy jest niebezpieczne.

Skoro poseł z mównicy Sejmu może znieważyć premiera RP, może znieważyć wicepremiera, może odnosić w sposób brutalny, ale też kłamliwy do ministra spraw wewnętrznych i administracji, może używać słów haniebnych (...), może każdy pomyśleć: to mogę obrazić kogoś innego, bo przecież posła nie spotyka za to żadna kara - mówił.

Co powiedział Łukasz Mejza?

Wystąpienie Łukasza Mejzy w czasie debaty nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska można prześledzić dzięki stenogramom sejmowym. Wynika z nich m.in., że polityk sam siebie określił „największym koszmarem Donalda Tuska”.

Panie Tusk, ja do pana nic nie mam. Nawet szacunku... Dlatego że ciężko mieć szacunek do człowieka, który z mojego kraju, mojej ojczyzny, za którą nasi przodkowie przelewali krew i bardzo często oddawali życie, zrobił kraj, w którym nielegalny migrant czy obywatel Ukrainy jest lepiej traktowany niż Polak, nasz rodak - mówił Mejza.



Kontrowersyjny poseł pytał szefa rządu m.in. o realizację słynnych 100 konkretów. Co zostało zrealizowane? Co ze słynnym paliwem za 5,19 zł, panie Tusk? Bo 5,19 to wy macie, ale nie na stacjach benzynowych, tylko chyba w wydychanym powietrzu Kierwińskiego - rzucił w pewnym momencie.

Mejza krytykował też powierzenie resortu spraw wewnętrznych Marcinowi Kierwińskiemu.

Pan Kierwiński, szanowna Wysoka Izbo, w życiu odniósł dwa sukcesy: pierwszy - utrzymał się na stanowisku, a drugi - na nogach - ironizował.

Ostatnio pan Kierwiński, panie Tusk, miał taką dezinformującą wypowiedź. Czy pan jako ten, który żywotnie chce walczyć z dezinformacją, przeprosił już za nią? Bo nie odnotowałem tego. Pan Kierwiński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że zamachowiec z Krakowa był zafascynowany skrajnie prawicową ideologią. Panie Kierwiński - wszystko to wskazuje na jedno, żeby pan zwyczajnie przestał chlać - mówił, wywołując odnotowane w stenogramach poruszenie na sali.

Dalej Łukasz Mejza mówił m.in. o tym, że jego zdaniem premier Tusk jest mistrzem pudrowania rzeczywistości.

Konsekwencje tego, co pan robi z Polską, nadejdą i będą dla pana bardziej bolesne niż zderzenie pana ulubieńca pana Żurka z robotem do czyszczenia podłóg - stwierdził obrazowo.