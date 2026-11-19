RMF24

Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał wieczorem informacje o przebiegu kolejnej odsłony rozmów ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. "Nastąpił pewien impas dotyczący kwestii tego, w jaki sposób doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i także tych, którzy zostali wybrani przez Sejm na funkcje, a którzy nie są sędziami uprawnionymi do orzekania" - relacjonował.

Jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta, że żeby myśleć o nowym Trybunale, wyborze nowych sędziów, którzy byliby wybierani już stosowną, kwalifikowaną większością przy szerszym porozumieniu politycznym (...) trzeba przejść przez etap zasadniczy, to znaczy zamknąć funkcjonowanie Trybunału w tym kształcie - tłumaczył Zbigniew Bogucki.

Jest to problem, którego dzisiaj nie udało się rozstrzygnąć. Nie udało się doprowadzić do uzgodnienia. Były różne propozycje co do tego, w jaki sposób to rozstrzygnąć, w związku z tym nastąpiło zawieszenie tych rozmów. Środowiska reprezentowane podczas tego dzisiejszego spotkania, ale także podczas spotkania w Belwederze i wczorajszego spotkania, zaciągnęły na siebie takie zobowiązanie, że w przyszłym tygodniu prześlą swoje propozycje - dodał szef prezydenckiej kancelarii.



Bogucki zadeklarował w imieniu Karola Nawrockiego, że jeżeli uczestniczące w rozmowach kluby dojdą do porozumienia w kwestii sposobu zamknięcia funkcjonowania TK w obecnym kształcie, prezydent zaakceptuje wypracowane przez nie rozwiązanie.

Pan prezydent w czasie kampanii wyborczej bardzo jasno mówił o tym, że polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje uzdrowienia. Dzisiaj tego uzdrowienia w pierwszej kolejności potrzebuje Trybunał Konstytucyjny - podkreślał.

W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się dziś trzecia tura rozmów części sił parlamentarnych ze stroną prezydencką ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. W dyskusjach od początku nie uczestniczą Koalicja Obywatelska oraz Lewica.

Szef prezydenckiej kancelarii podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że w czwartek „została przerwana pewna lojalność rozmów”.

Z samego rana w jednym z mediów zostały opublikowane materiały, co do których umawialiśmy się, że będą materiałami roboczymi, pewnym zbiorem propozycji, a nie gotowych rozwiązań, które byłyby przez wszystkich zaakceptowane - stwierdził Bogucki, odnosząc się do przecieku, opublikowanego przez TVN24.