RMF24

Premier Donald Tusk w zagadkowy sposób odniósł się do zaplanowanej na piątek uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w czasie której mają zostać dokonane zmiany w rządzie. Zasugerował, że Karol Nawrocki boi się tego, co mógłby powiedzieć na jego temat.

Tusk o Nawrockim. „Ciekawy jestem, czy odważy się być bardziej demokratyczny”

W piątek prezydent Karol Nawrocki ma dokonać zmian w składzie Rady Ministrów. Chodzi o Andrzeja Domańskiego, który ma zostać wicepremierem oraz o Agnieszkę Bartol, która zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na czele resortu funduszy i polityki regionalnej.

Podczas briefingu w samolocie z Berlina do Warszawy premier Donald Tusk był pytany, czy po jutrzejszej uroczystości spodziewa się jakichś niespodzianek lub krytyki ze strony prezydenta pod adresem Domańskiego, tak jak to miało miejsce w dniu Święta Niepodległości.

Jeśli pan prezydent, wręczając nominacje pani Agnieszce Bartol i panu - od jutra wicepremierowi - Andrzejowi Domańskiemu, zechce zabrać głos, to mam nadzieję, że zgodnie z tradycją udzieli także mi głosu - mówił szef rządu. Zastrzegł jednak, że nie może mieć pewności w tym zakresie.

Mam wrażenie, że ostatnio prezydent jakby obawiał się tego, co mogę powiedzieć na jego temat, kiedy on mówi takie brzydkie rzeczy na mój temat. Zawsze znajdę jakiś sposób, żeby do was dotrzeć z moją opinią. Ciekawy jestem, czy tym razem prezydent odważy się być bardziej demokratyczny - mówił dziennikarzom Tusk.

Nawrocki: Pan premier popełnił zbrodnię

Donald Tusk i Karol Nawrocki na zdj. z 2025 r. (fot. Wojciech Olkuśnik) / East News

Wypowiedź premiera można uznać za aluzję do przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się na początku listopada. W otwierającym ją wystąpieniu, które jako jedyne było publicznie transmitowane, prezydent Karol Nawrocki skrytykował obóz rządzący za działania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.

Pełną odpowiedzialność za wszystkie nielegalne działania, jak zawieszenie sędziów, nielegalne zarządzenia, wejście do TK od strony KPRM, ponosi premier Donald Tusk. Nie przejdę do porządku dziennego nad sytuacją ws. TK; wykorzystam wszystkie prerogatywy i mandat od społeczeństwa do powstrzymania tej próby wywrócenia porządku konstytucyjnego - mówił prezydent.

Uśmiecham się tu do pana premiera, ale jego działań nie popieram i nie akceptuję. Pan premier popełnił zbrodnię na ustroju Polski i popełnił błąd, o czym pan premier już wie i wie też, że pozostała mu tylko przemoc - dodał Nawrocki.