To ona zostanie nową rzeczniczką prasową Białego Domu

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Katie Zacharia, konserwatywna komentatorka życia publicznego w USA, zostanie nową rzeczniczką prasową Białego Domu. Stanowisko to opuściła pod koniec sierpnia Karoline Leavitt.

Ona ma zostać nową rzeczniczką Białego Domu

Katie Zacharia obecnie pełni funkcję doradczyni ds. komunikacji w Trump Media and Technology Group – firmie prowadzącej platformę Truth Social. Jest konserwatywną komentatorką życia publicznego i częstym gościem telewizji Fox News.

Przez krótki czas pracowała w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA jako rzeczniczka ówczesnej sekretarz Kristi Noem.

Teraz – jak przekazał „The New York Times”, powołując się na dwóch informatorów – zostanie nową rzeczniczką prasową Białego Domu. Wkrótce doniesienia te potwierdził prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social.

Poprzedniczka przeszła do świata mediów

Zacharia ma zastąpić Karoline Leavitt, wcześniejszą rzeczniczkę, która odeszła ze stanowiska pod koniec sierpnia. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Leavitt kończy pracę w tej roli, aby spędzać więcej czasu z rodziną.

Leavitt długo nie pozostawała bez pracy. Stacja Fox News poinformowała w poniedziałek, że niegdysiejsza rzeczniczka Białego Domu będzie jej komentatorką. Ma zacząć pojawiać się na antenie w listopadzie.