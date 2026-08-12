Była twarzą Białego Domu. Karoline Leavitt opuszcza stanowisko

RMF24

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt opuści stanowisko pod koniec miesiąca — poinformował w środę prezydent USA Donald Trump. Jak przekazał, Leavitt zamierza poświęcić więcej czasu rodzinie, ale pozostanie jedną z jego najważniejszych doradczyń spoza administracji.

Karoline Leavitt potwierdziła swoją decyzję we wpisie opublikowanym w serwisie X. Podkreśliła, że pełnienie funkcji rzeczniczki Białego Domu w ciągu ostatniego półtora roku było dla niej wyjątkowym doświadczeniem.

„Służba na stanowisku rzeczniczki Białego Domu przez ostatnie półtora roku była honorem i przygodą życia” — napisała.

Trump poinformował, że Leavitt odejdzie z funkcji pod koniec miesiąca, aby spędzać więcej czasu z rodziną.

Trump: Będzie ważnym głosem Partii Republikańskiej

Prezydent USA zaznaczył we wpisie na platformie Truth Social, że Leavitt nie zniknie z jego politycznego otoczenia. Ma zostać jedną z kluczowych doradczyń działających poza strukturami Białego Domu.

„Karoline będzie teraz jedną z moich najważniejszych doradczyń spoza administracji i wpływowym głosem w Partii Republikańskiej” — napisał Donald Trump.

Dodał, że jej doświadczenie ma być wykorzystywane w przygotowaniach republikanów do wyborów cząstkowych.

Najmłodsza rzeczniczka Białego Domu

Leavitt dołączyła do kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2024 roku. Po zwycięstwie republikanina pełniła funkcję rzeczniczki zespołu przygotowującego przejęcie władzy przez nową administrację.

Następnie Trump powierzył jej stanowisko rzeczniczki Białego Domu. Leavitt została najmłodszą osobą nominowaną na tę funkcję.